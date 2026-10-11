Qué es el nódulo pulmonar que le detectaron al papa León XIV y cuándo será la cirugía

El hallazgo generó interrogantes sobre qué es un nódulo pulmonar, cuáles son sus posibles causas y qué riesgos representa para la salud. Aunque estas formaciones pueden tener un origen benigno o estar relacionadas con enfermedades que requieren tratamiento, su presencia no significa por sí sola que una persona tenga cáncer. En el caso de León XIV, todavía no se difundió un diagnóstico definitivo sobre la naturaleza de la lesión.