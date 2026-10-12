Cartas de lectores: peatones y paradas de ómnibus

Aún están frescas en mi memoria las palabras de la Intendenta de San Miguel de Tucumán al asumir: “En mi gobierno cuidaremos al peatón, nuestra prioridad es el vecino”. Digo esto pues es muy común observar los malabares que debemos hacer quienes usamos el transporte público de pasajeros para ascender a cualquier unidad, puesto que hay que ver cómo las paradas de colectivos están ocupadas por vehículos particulares, lo que lleva al colectivero a parar en medio de la calle con todo el riesgo que ello implica; también es muy notorio observar cómo el personal municipal pasa por dichas paradas sin percatarse de la situación. Espero que esta carta sirva como llamado de atención para que nuestras autoridades nos cuiden como prometen.