Trump espera el Nobel de la Paz, pero en Noruega crece el temor a una posible represalia

Entre ellas está la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, cuyo personal fue sancionado por Estados Unidos. También aparece el Comité para la Protección de los Periodistas, que defiende la libertad de prensa a nivel mundial, en un contexto en el que el Departamento de Justicia inició acciones contra periodistas estadounidenses y Trump excluyó de la Casa Blanca a medios de comunicación que no son de su agrado.