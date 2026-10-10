Así es la lujosa vida de Diego Simeone y Carla Pereyra en Madrid: tienen una mansión de 1.900 metros cuadrados
La pareja convirtió la propiedad en un refugio familiar tras una reforma integral, con grandes ventanales, jardín, piscina, gimnasio y una decoración donde predominan la madera, el arte y los tonos neutros.
Resumen para apurados
- Diego Simeone y Carla Pereyra renovaron una mansión de 1.900 m² en Madrid para convertirla en un exclusivo refugio familiar lejos de la exposición pública.
- La propiedad de 3.000 m² fue remodelada bajo un diseño minimalista con tonos neutros, grandes ventanales, detalles en madera, piscina y obras de arte.
- La residencia se consolida como el santuario íntimo de la pareja en España, equilibrando sus carreras de alta exigencia con un estilo de vida reservado y familiar.
Diego Simeone y Carla Pereyra construyeron en Madrid un espacio que combina lujo, diseño y privacidad. La pareja vive en una propiedad de grandes dimensiones, ubicada en una de las urbanizaciones más exclusivas de la capital española, que fue reformada por completo para adaptarse a sus preferencias y a la vida familiar.
La vivienda cuenta con aproximadamente 1.900 metros cuadrados construidos sobre un terreno de unos 3.000 metros cuadrados. Entre sus principales atractivos se encuentran un amplio jardín, una piscina, un gimnasio y ambientes diseñados para aprovechar la luz natural, con materiales nobles y una decoración de inspiración minimalista.
Cómo es la casa de Diego Simeone y Carla Pereyra en Madrid
Después de comprar la propiedad, el entrenador del Atlético de Madrid y la modelo y empresaria argentina impulsaron una reforma integral para convertirla en un hogar a medida. El proyecto priorizó la amplitud, la comodidad y la conexión entre los espacios interiores y exteriores.
Los grandes ventanales son uno de los elementos centrales de la arquitectura. Además de permitir la entrada de luz natural, generan una continuidad visual entre los ambientes y el jardín.
La decoración mantiene una paleta de colores claros y neutros, acompañada por líneas simples y materiales naturales. La madera tiene un papel destacado y aparece en paredes, escaleras, muebles y distintos detalles arquitectónicos que aportan calidez al conjunto.
La distribución también contempla sectores destinados al descanso, la convivencia familiar y las reuniones con invitados. De esta manera, la vivienda combina las características de una residencia de lujo con espacios pensados para la vida cotidiana.
Un salón minimalista con una obra de arte protagonista
Entre los ambientes más destacados de la casa se encuentra el salón, donde el diseño busca mantener una sensación de amplitud sin recurrir a una gran cantidad de muebles.
Un sofá blanco de dimensiones generosas y formas curvas ocupa buena parte del sector de estar. A su alrededor, sillones y mesas auxiliares completan una composición en la que predominan las tonalidades claras.
Uno de los detalles arquitectónicos más llamativos es el revestimiento de madera que integra la chimenea con la pared. Este recurso permite mantener una estética uniforme y suma calidez al ambiente.
El arte introduce una nota de color en la decoración. Una gran obra abstracta, con tonos rojos, rosas y negros, contrasta con la base neutra del salón y se convierte en uno de los puntos de atención de la habitación.
La mesa de centro también refleja los intereses vinculados con el diseño y la cultura: allí se combinan libros de arte, arquitectura, fotografía y diseño con velas, objetos decorativos y un tablero de ajedrez.
El dormitorio principal: madera, luz natural y tonos cálidos
El dormitorio principal sigue la misma línea estética que el resto de la vivienda, aunque con una propuesta orientada especialmente al descanso.
La madera vuelve a ocupar un lugar central y se combina con textiles en tonos arena, grandes ventanales y cortinas livianas. Los materiales y la distribución contribuyen a crear una atmósfera serena, alejada del movimiento de la vida profesional.
La elección de colores suaves y la presencia de luz natural refuerzan la sensación de tranquilidad. En este ambiente, el diseño se apoya en pocos elementos y prioriza la comodidad por encima de los recursos decorativos excesivos.
Jardín, piscina y gimnasio: los espacios exteriores de la propiedad
La casa de Simeone y Pereyra también cuenta con amplios espacios al aire libre. El jardín y la piscina forman parte de los principales atractivos de la propiedad, que dispone de una parcela de aproximadamente 3.000 metros cuadrados.
A estas instalaciones se suma un gimnasio, que amplía las posibilidades de uso de la vivienda sin necesidad de salir de ella.
Las dimensiones del terreno permiten combinar distintas áreas para el descanso, el entretenimiento y los encuentros familiares, en un entorno residencial que ofrece mayor privacidad frente a la exposición pública de la pareja.
Carla Pereyra mostró algunos rincones de su casa en redes sociales
A través de sus redes sociales y de distintas entrevistas, Carla Pereyra compartió detalles de algunos sectores de la vivienda. Esas apariciones permitieron conocer parte de la estética elegida para el hogar que comparte con el entrenador argentino.
Más allá de las dimensiones de la propiedad y de sus comodidades, el proyecto refleja una búsqueda de intimidad y bienestar. Para la pareja, la casa representa un lugar de descanso después de las exigencias de la actividad deportiva, los compromisos laborales y la exposición mediática.
Así, la residencia de Madrid combina arquitectura contemporánea, materiales naturales y obras de arte con espacios destinados a la vida familiar, en una propuesta donde el lujo convive con una decoración sobria y funcional.