La esposa de Diego Simeone reveló cómo construyó su imperio inmobiliario y la cifra que alcanzó en Madrid.

Resumen para apurados
- En Madrid, la empresaria Carla Pereyra reveló recientemente cómo consolidó una cartera de 180 departamentos tras detectar una alta demanda de alquileres para extranjeros.
- Inició el negocio hace diez años adquiriendo pisos en Chueca y Malasaña para alquiler y co-living, gestionada con un equipo técnico enfocado en la rentabilidad por metro cuadrado.
- La empresaria avanza en la construcción desde cero de dos edificios con 140 departamentos al norte de Madrid, y planea abrir un espacio social gratuito dedicado a las mujeres.
Mientras Diego Simeone continúa al frente del Atlético de Madrid, su esposa, Carla Pereyra, desarrolla un negocio propio que creció hasta alcanzar 180 departamentos y siete edificios. La empresaria y ex modelo contó a la revista Forbes cómo comenzó a invertir en propiedades, qué estrategia utiliza para obtener rentabilidad y cuál es el ambicioso proyecto que actualmente lleva adelante en la capital española.
Su empresa, MyLocation, nació a partir de una idea que Pereyra identificó durante sus primeros años en Madrid: la demanda de viviendas bien ubicadas para estudiantes y extranjeros. Diez años después de ingresar al sector inmobiliario, la argentina apuesta por el desarrollo de nuevos edificios y busca ampliar una actividad que, según explicó, se apoya en el análisis de los números, la elección de las ubicaciones y el trabajo de un equipo especializado.
Cómo Carla Pereyra construyó su negocio inmobiliario
En una entrevista realizada en año pasado con Forbes, Pereyra explicó que su ingreso al mercado inmobiliario comenzó con la compra de departamentos en dos barrios de Madrid: Chueca y Malasaña. En aquel momento, la demanda de alquileres era elevada, especialmente entre estudiantes y extranjeros, una oportunidad que supo identificar antes de ampliar sus inversiones.
“Empecé comprando apartamentos en la zona de Chueca y Malasaña para estudiantes y extranjeros. Entonces Madrid estaba viviendo un auge importante que supimos ver. La demanda era altísima. Publicaba un piso para alquilar y enseguida lo llenaba. Subía los precios y me lo pagaban. No lo querían soltar”, relató a la revista.
Su experiencia previa en distintas ciudades europeas y en Nueva York también influyó en la identidad de su empresa. Para Pereyra, la ubicación de una propiedad es un factor determinante, tanto para quienes buscan alquilar como para quienes invierten.
“Cuando era joven y vivía en Nueva York, Londres o Milán lo más importante para mí era estar bien ubicada. Salir a la calle y que hubiera bares, restaurantes y movimiento. Por eso la empresa se llama MyLocation, porque para mí la localización es fundamental”, explicó.
La estrategia de inversión de la esposa de Diego Simeone
Lejos de concentrarse exclusivamente en la decoración de los ambientes, Pereyra aseguró que su principal interés está en el desarrollo integral de cada proyecto. La evaluación de los costos, el análisis de la oferta y el cálculo de la rentabilidad forman parte de su rutina de trabajo.
“Mi labor principal consiste en estudiar el proyecto, la oferta, ver los costes y hacer números. Al final, esto son números”, sostuvo. Y agregó: “Miro el número al detalle. Saco mucha rentabilidad al metro cuadrado”.
Para llevar adelante sus emprendimientos, cuenta con un equipo de diez personas que incluye abogados, inversores, economistas e interioristas. Entre quienes colaboran con ella también está la hermana de Diego Simeone.
En cuanto a las reformas, la empresaria opta por calidades medias y espacios luminosos y acogedores. Su negocio incluye, además, propuestas de co-living para estudiantes, con ambientes compartidos pensados para favorecer la convivencia y el intercambio.
El proyecto de departamentos que entusiasma a Carla Pereyra
“Mi sueño en esta faceta de mi vida era empezar a construir algo desde cero y lo he conseguido. Compramos un solar en el norte de Madrid, cerca de Netflix y de HM Hospitales. Estamos construyendo dos edificios y 140 apartamentos. Es un desarrollo que me tiene entusiasmada”, contó.
Este emprendimiento representa un paso más allá de la compra y el alquiler de propiedades: la construcción desde cero de nuevos espacios residenciales. Sumado a los 180 departamentos y los siete edificios que conforman su cartera inmobiliaria, el proyecto da cuenta de la dimensión que alcanzó su actividad empresarial.
Los otros proyectos de Carla Pereyra fuera del mercado inmobiliario
El negocio de las propiedades no es la única iniciativa que ocupa a Pereyra. Según contó en la entrevista con Forbes, también trabaja en dos proyectos sociales: uno vinculado con la Fundación Atlético de Madrid, de la que es embajadora, y otro impulsado por ella misma, destinado a crear un espacio multidisciplinario para mujeres.
La propuesta busca ofrecer actividades y talleres gratuitos sobre maternidad, crianza y menopausia, además de clases de yoga, meditación y otras prácticas orientadas al bienestar. El espacio estará ubicado en la zona madrileña de Chamberí.
“Va a ser un lugar gratuito donde vamos a dar talleres para hablar de la maternidad, de los hijos, de la menopausia… Impartiremos clases de yoga, de espiritualidad, de meditación, de Tarot… En definitiva, un sitio donde poder entrar y encontrar la calma, reconectar con una misma”, detalló.
Pereyra también destacó la importancia de mantener la identidad personal y confiar en la propia intuición a la hora de tomar decisiones. “No perder la esencia es lo más importante. Es lo único que te va a acompañar toda la vida. Y tampoco perder la intuición. Aunque innata, se va formando en base a nuestros errores”, reflexionó.
La estabilidad de Diego Simeone y la vida familiar en Madrid
En la entrevista, Carla también se refirió a la continuidad laboral de Diego Simeone, quien lleva más de una década al frente del Atlético de Madrid. La estabilidad profesional del entrenador argentino fue un factor importante para la organización de la vida familiar en España.
“Gracias a Dios su trabajo se ha mantenido estable. Nos podríamos haber ido en dos años a cualquier ciudad”, señaló sobre la posibilidad de que la carrera del técnico los hubiera llevado a vivir en otro lugar.
La pareja se conoció en 2013 y formó una familia con sus dos hijas, Francesca y Valentina. A ellas se suman los tres hijos que Simeone tuvo durante su primer matrimonio: Giovanni, Gianluca y Giuliano, quienes también desarrollaron sus carreras profesionales en el fútbol.
Mientras el entrenador sostiene su trayectoria en el Atlético de Madrid, Pereyra consolidó una actividad empresarial independiente. Con MyLocation, pasó de invertir en departamentos para alquilar a impulsar desarrollos propios y ampliar su cartera de propiedades, un recorrido que ahora tiene uno de sus principales desafíos en la construcción de dos nuevos edificios en Madrid.