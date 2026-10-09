La esposa de Diego Simeone reveló cómo construyó su imperio inmobiliario y la cifra que alcanzó en Madrid.

Su empresa, MyLocation, nació a partir de una idea que Pereyra identificó durante sus primeros años en Madrid: la demanda de viviendas bien ubicadas para estudiantes y extranjeros. Diez años después de ingresar al sector inmobiliario, la argentina apuesta por el desarrollo de nuevos edificios y busca ampliar una actividad que, según explicó, se apoya en el análisis de los números, la elección de las ubicaciones y el trabajo de un equipo especializado.