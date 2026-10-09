El mensaje de Diego Simeone para despedir a Messi: “Nos enseñó a pelear”

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina continúa generando repercusiones en el mundo del fútbol. Esta vez fue Diego Simeone quien le dedicó unas emotivas palabras al capitán durante la conferencia de prensa previa al partido entre Atlético de Madrid y Alavés. El “Cholo” destacó su legado deportivo, pero también hizo hincapié en las enseñanzas que dejó a lo largo de su carrera.