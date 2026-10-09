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El mensaje de Diego Simeone para despedir a Messi: “Nos enseñó a pelear”

El entrenador del Atlético de Madrid elogió la trayectoria del capitán argentino tras su retiro de la Selección. Destacó su perseverancia, su comportamiento y evitó compararlo con Diego Maradona.

Simeone habló de Messi.
Simeone habló de Messi.
Hace 37 Min

Resumen para apurados

  • Diego Simeone elogió a Lionel Messi en Madrid antes del duelo ante Alavés, destacando su perseverancia y legado tras su despedida de la Selección argentina.
  • En rueda de prensa, el DT ponderó la conducta de Messi por más de dos décadas y evitó compararlo con Maradona, afirmando que Argentina tuvo a los dos mejores de la historia.
  • El mensaje del DT se suma a las repercusiones globales tras el adiós de Messi, reafirmando su legado ético y deportivo como modelo de resiliencia para el fútbol mundial.
Resumen generado con IA

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina continúa generando repercusiones en el mundo del fútbol. Esta vez fue Diego Simeone quien le dedicó unas emotivas palabras al capitán durante la conferencia de prensa previa al partido entre Atlético de Madrid y Alavés. El “Cholo” destacó su legado deportivo, pero también hizo hincapié en las enseñanzas que dejó a lo largo de su carrera.

“Nos enseñó a pelear y, cuando las cosas vienen mal, seguir insistiendo”, expresó el entrenador argentino, quien valoró especialmente la capacidad de Messi para sobreponerse a las adversidades y alcanzar sus objetivos.

Simeone también recordó las satisfacciones que el rosarino le brindó al fútbol argentino. “Fueron muchísimas alegrías”, aseguró al referirse a su trayectoria con la camiseta albiceleste.

Simeone destacó la vigencia y el comportamiento de Messi

Más allá de los títulos y los récords, el entrenador del Atlético de Madrid puso el foco en la conducta que mantuvo Messi durante más de dos décadas en la élite.

“Por números es insuperable”, afirmó antes de profundizar sobre su evolución personal y profesional.

“El crecimiento que ha tenido como persona y como deportista ha roto todas las líneas posibles. Se ha manejado desde un lugar siempre desde el respeto y desde el buen comportamiento. Eso es difícil de sostener 20 o 25 años”, sostuvo.

¿Messi o Maradona? La respuesta del Cholo Simeone

Consultado sobre las comparaciones entre Messi y Diego Armando Maradona, Simeone evitó elegir a uno de los dos como el mejor futbolista de la historia.

“No voy a entrar en el juego demagógico y fácil de elegir a uno”, respondió.

En cambio, destacó el privilegio de que ambos hayan representado a la Argentina y recordó su propia experiencia como compañero de Maradona.

“Tuve la suerte de jugar con Maradona y no tuve la suerte de jugar con Messi. La verdad que somos agradecidos los argentinos de haber tenido dos futbolistas extraordinarios, los mejores de la historia”, expresó.

De esta manera, Simeone se sumó a los reconocimientos hacia Messi, con un mensaje centrado no solamente en sus conquistas deportivas, sino también en la perseverancia y el respeto que, según el entrenador, marcaron su trayectoria.

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