Jaldo participó de la Fiesta del Caballo y destacó su impacto en el turismo y la economía de Tucumán

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo participó este fin de semana en Trancas de la 27.ª Fiesta del Caballo para apoyar el impacto cultural y económico del evento.
- La celebración con 27 años de historia combinó destrezas gauchas y música, en un marco de alta concurrencia y un operativo logístico que incluyó un reconocimiento a Jaldo.
- El festival consolida a Tucumán como sede de grandes eventos masivos y proyecta un sostenido beneficio para la hotelería, el comercio regional y los emprendedores locales.
El gobernador Osvaldo Jaldo participó de la segunda noche de la 27.ª edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo, en Trancas, donde destacó el crecimiento del festival, su valor para preservar las tradiciones y el impacto que genera en el turismo y la economía de Tucumán.
“Con llenos totales en este hermoso predio, estamos revalorizando nuestra cultura y nuestra tradición, con espectáculos de muy alto nivel. Fundamentalmente, nosotros calificamos a esta fiesta como la fiesta de la familia, porque vienen el papá, la mamá y los chicos, y se les ofrecen todos los servicios, la seguridad y las garantías necesarias”, expresó el mandatario.
Jaldo felicitó al intendente Antonio Moreno, al legislador Roberto “Tigre” Moreno y a quienes trabajan para sostener la celebración, incluso en un contexto económico y social complejo.
“Como gobernador de la provincia, vine a acompañar al pueblo tranqueño y al pueblo tucumano, que se da cita de manera masiva. Estamos muy contentos de participar de una nueva edición de esta fiesta, que ya lleva 27 años”, sostuvo.
El Gobernador también rindió homenaje a quienes contribuyeron al desarrollo del festival desde sus comienzos. “Pienso en todos aquellos que se esforzaron, se sacrificaron y pusieron su granito de arena para que esta fiesta alcance los niveles que hoy tiene. Algunos están con nosotros y otros ya no nos acompañan, pero merecen nuestro reconocimiento y agradecimiento”, manifestó.
Además, destacó el compromiso de los vecinos de Trancas, que hicieron propia la celebración y colaboran para que crezca año tras año. Según señaló, la propuesta, que combina espectáculos musicales y destrezas de doma, también dinamiza la economía local, departamental y provincial, y favorece la llegada de turistas.
La capacidad de Tucumán para recibir grandes eventos
Jaldo destacó los niveles de ocupación hotelera registrados durante el fin de semana y valoró la realización simultánea de distintas actividades en la provincia, entre ellas las previstas en Monteros, Aguilares, Trancas y San Miguel de Tucumán.
“Esto habla de lo que es Tucumán hoy, una plaza que permite realizar eventos y espectáculos de esta magnitud. Tenemos público, capacidad hotelera e infraestructura para recibir a quienes nos visitan, pero fundamentalmente tenemos seguridad para garantizar que todo se desarrolle de la mejor manera”, afirmó.
También hizo hincapié en el operativo de seguridad desplegado durante las actividades y en la planificación y la logística necesarias para organizar espectáculos de esta envergadura.
“Son eventos muy importantes y a Tucumán lo miran para bien. Quienes deciden venir saben que nuestra provincia es una muy buena plaza para organizar este tipo de propuestas”, agregó.
El impacto en los emprendedores y el empleo local
Por su parte, el intendente de Trancas, Antonio Moreno, destacó el cumplimiento de la programación y la continuidad de las propuestas artísticas durante la segunda noche del festival. Además, anticipó la presentación de una representación alusiva a Malvinas, en homenaje a la valentía de quienes defendieron la soberanía nacional.
El jefe municipal valoró el trabajo conjunto del municipio, los empleados municipales y los vecinos para recibir a los visitantes y garantizar el desarrollo de las actividades.
“Para nosotros es un honor que un hijo de este pueblo sea el gobernador de Tucumán y que nos esté acompañando en esta edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo”, expresó.
Moreno sostuvo que la celebración representa una oportunidad para promover el turismo, fortalecer la economía y cuidar los puestos de trabajo. En ese sentido, resaltó la participación de emprendedores gastronómicos y artesanos, que encuentran en el festival un espacio para desarrollar sus actividades.
“Es una fiesta de inclusión, que promueve el turismo y potencia la economía. Nos sentimos muy acompañados por el Gobierno de la provincia, por el gobernador Osvaldo Jaldo, el vicegobernador Miguel Acevedo y el ministro del Interior, Darío Monteros”, afirmó.
El intendente invitó a los tucumanos y a los visitantes de otras provincias a participar de las actividades previstas hasta el domingo. También destacó los precios cuidados dentro y fuera del predio y el dispositivo de seguridad dispuesto para recibir al público.
Una distinción para Jaldo
Durante la jornada, el legislador Roberto “Tigre” Moreno destacó el acompañamiento de la comunidad y el trabajo realizado para consolidar el festival como una de las celebraciones de mayor convocatoria del país. También valoró la presencia del Gobernador en esta nueva edición.
En ese marco, Jaldo recibió una distinción especial por su aporte a la fiesta a lo largo de los años, tanto durante su gestión como intendente como por su vínculo con la comunidad y su trayectoria como productor tranqueño.
Al recibir el reconocimiento, agradeció el gesto y volvió a destacar el compromiso de los habitantes de Trancas.
“Hay un pueblo que hizo suya la fiesta. Los intendentes que pasaron fueron poniendo cada uno su granito de arena, pero no hay duda de que hoy los tranqueños se sienten orgullosos de este evento, y también los tucumanos y los norteños. Es una fiesta regional”, expresó.
Finalmente, dedicó la distinción a los vecinos que trabajan cada año para sostener y hacer crecer la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo, una celebración que reúne tradición, cultura, turismo y desarrollo económico para Trancas y toda la provincia.