Jaldo participó de la Fiesta del Caballo y destacó su impacto en el turismo y la economía de Tucumán

El Gobernador también rindió homenaje a quienes contribuyeron al desarrollo del festival desde sus comienzos. “Pienso en todos aquellos que se esforzaron, se sacrificaron y pusieron su granito de arena para que esta fiesta alcance los niveles que hoy tiene. Algunos están con nosotros y otros ya no nos acompañan, pero merecen nuestro reconocimiento y agradecimiento”, manifestó.