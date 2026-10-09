Mirá el 1x1 de Atlético Tucumán en el empate contra Gimnasia

Atlético Tucumán estuvo muy cerca de regresar a Tucumán con los tres puntos, pero un penal en la última jugada cambió el desenlace en el Bosque. El equipo de Julio César Falcioni recuperó solidez defensiva durante buena parte del encuentro y encontró respuestas individuales, aunque también volvió a pagar caro algunos errores. Estos fueron los rendimientos del “Decano” en el 1-1 con Gimnasia.