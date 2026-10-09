Mirá el 1x1 de Atlético Tucumán en el empate contra Gimnasia
El “Decano” igualó 1-1 frente a Gimnasia y mostró una mejor versión después de tres derrotas consecutivas. El arquero sostuvo al equipo durante los momentos más difíciles y el volante apareció con un golazo, mientras que una imprudencia de Di Plácido terminó costando caro.
Resumen para apurados
- Atlético Tucumán igualó 1-1 ante Gimnasia en La Plata, tras recibir un gol de penal en la última jugada luego de haber liderado con un tanto de Lautaro Godoy.
- El "Decano" cortó una racha de tres derrotas consecutivas con solidez defensiva y gran nivel de Ingolotti, pero una falta de Di Plácido le costó la victoria sobre el cierre.
- Aunque el punto frena la caída del equipo de Falcioni, el empate agónico expuso desatenciones clave que impidieron consolidar la recuperación anímica en el campeonato.
Atlético Tucumán estuvo muy cerca de regresar a Tucumán con los tres puntos, pero un penal en la última jugada cambió el desenlace en el Bosque. El equipo de Julio César Falcioni recuperó solidez defensiva durante buena parte del encuentro y encontró respuestas individuales, aunque también volvió a pagar caro algunos errores. Estos fueron los rendimientos del “Decano” en el 1-1 con Gimnasia.
Luis Ingolotti (7)
Fue la gran figura del partido hasta el gol del empate. Mostró seguridad en el juego aéreo y protagonizó la atajada del encuentro con una gran volada tras un remate al ángulo de Miramón.
Leonel Di Plácido (3)
Fue torpe al intentar presionar a su marca en la última jugada del partido y cometió un penal innecesario, que terminó por quitarle dos puntos valiosos a su equipo.
Clever Ferreira (6)
Regresó al equipo tras su experiencia con la selección paraguaya y demostró por qué se afianzó como una de las piezas clave de la defensa. Firme en los duelos, sacó todo de arriba y contribuyó a sostener el cero hasta el final.
Luciano Vallejo (6)
La vuelta de Ferreira volvió a elevar su nivel y, junto al paraguayo, completó una buena actuación en la última línea. Sólido y sin cometer errores.
Ignacio Galván (4)
Tuvo problemas en la marca a lo largo de todo el partido, no influyó en ataque como acostumbra y Falcioni decidió reemplazarlo promediando el complemento.
Renzo Tesuri (4)
Volvió a ser uno de los primeros cambios del DT. Salvo un buen centro a Nicola en los primeros minutos, no contribuyó demasiado en ofensiva y tampoco pudo participar demasiado en la recuperación del balón.
Julián Fernández (6)
Reemplazó al suspendido Vega y tuvo una sólida actuación. Cumplió bien con sus dos funciones principales: el quite y el primer pase.
Lautaro Godoy (7)
Volvió a aparecer cuando el equipo más lo necesitaba. Se transformó en un volante creativo completo: aporta despliegue, gambeta, pase y remate a media distancia.
Franco Nicola (5)
Aportó muchísima marca y despliegue, pero con pelota volvió a lucir algo desconectado e impreciso. El equipo lo necesita más lúcido. Controló mal en una jugada del primer tiempo que podría haber terminado en gol.
Nicolás Laméndola (4)
Flojo partido del extremo. No logró desequilibrar con su gambeta, perdió demasiados duelos y, cuando fue reemplazado, el equipo levantó su nivel.
Ramiro Ruiz Rodríguez (4)
Tuvo dos situaciones claras para convertir, pero no aprovechó ninguna. En el primer tiempo dudó para definir y envió un mal pase al medio; en el segundo no pudo apoyarse bien para rematar con potencia.
Gabriel Compagnucci (5)
Ingresó en lugar de Tesuri para colaborar en la marca y aportar despliegue por derecha. Cumplió mejor su labor que el mendocino, aunque tampoco pudo gravitar demasiado.
Juan Infante (x)
Ingresó en lugar de Galván a los 61’, para aportar energía en el lateral. Aunque estuvo más firme que su compañero, todavía se lo nota algo falto de ritmo.
Ezequiel Ham (x)
Volvió a sumar muchos minutos después de mucho tiempo y cumplió bien su función: ordenó el mediocampo y repartió juego.
Alexis Canelo (x)
Ingresó por Ruiz Rodríguez, pero prácticamente no entró en contacto con la pelota.
Maximiliano Villa (x)
Ingresó sobre el final y no logró participar del juego.