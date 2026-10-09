El plan de Falcioni funcionó, pero Atlético Tucumán volvió a pagar caro un detalle

A Atlético Tucumán volvió a caerle de su lado esa cara del fútbol que es cruel, la que provoca patadas al sillón, algún insulto al viento y miradas fijas a la nada misma, como si acaso allí pudieran encontrarse explicaciones a lo que se acaba de ver. Otra vez, por tercera vez consecutiva, al “Decano” se le escaparon puntos importantes en la última jugada del partido. Por detalles. Porque el planteo de Julio César Falcioni puede no haberle gustado a más de uno. Pero funcionó: hizo los ajustes justos cuando fue necesario, resistió con valentía durante largos pasajes y generó las ocasiones más claras del partido.