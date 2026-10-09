“No hay mucho para cambiar”: Falcioni defendió sus decisiones tras el empate de Atlético Tucumán

Julio César Falcioni valoró el empate de Atlético Tucumán, aunque reconoció la bronca por la forma en la que se escapó la victoria en La Plata. “Que nos empaten al minuto 49, en una jugada intrascendente, te da bronca”, admitió el entrenador, que de todos modos destacó la reacción del equipo después de tres derrotas consecutivas.