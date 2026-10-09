DeportesFútbol

“No hay mucho para cambiar”: Falcioni defendió sus decisiones tras el empate de Atlético Tucumán

El entrenador explicó las pocas variantes disponibles, valoró la reacción del equipo en La Plata y reconoció la bronca por el empate sobre la hora.

“No hay mucho para cambiar”: Falcioni defendió sus decisiones tras el empate de Atlético Tucumán
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En La Plata, Julio César Falcioni defendió su planteo tras el agónico empate de Atlético Tucumán, lamentando el gol recibido en el minuto 49 por un descuido evitable.
  • El resultado cortó una racha de tres derrotas consecutivas, afectadas por el desgaste de viajes y partidos, alejando definitivamente al equipo de la zona de descenso.
  • Con un plantel corto, el Decano apunta a clasificar a los cuartos de final de la liga y se enfoca en disputar las semifinales de la Copa Argentina.
Resumen generado con IA

Julio César Falcioni valoró el empate de Atlético Tucumán, aunque reconoció la bronca por la forma en la que se escapó la victoria en La Plata. “Que nos empaten al minuto 49, en una jugada intrascendente, te da bronca”, admitió el entrenador, que de todos modos destacó la reacción del equipo después de tres derrotas consecutivas.

“Creo que hoy estuvimos mejor que en otros partidos, aunque no tan bien como lo veníamos haciendo”, sostuvo. Según explicó, parte de la irregularidad reciente estuvo relacionada con el desgaste acumulado por la seguidilla de compromisos y viajes. “Tuvimos River, la Copa Argentina y el viaje a Mar del Plata. A veces cuesta sostener el ritmo”, señaló.

Falcioni también puso el presente en perspectiva. “Cuando me trajeron dije que jugábamos con dos micros adelante del arco porque estábamos demasiado cerca del descenso. Hoy quedamos a 12 puntos de Aldosivi con 12 por jugar. Eso quedó atrás”, afirmó. Y agregó: “Ahora pensamos en clasificar entre los ocho y estamos en semifinales de la Copa Argentina”.

Sobre el funcionamiento, reconoció aspectos por corregir. “A veces nos aceleramos en la transición y perdemos precisión. También nos falta más rompimiento por los costados”, explicó. “No hay mucho para cambiar. Tenemos un plantel muy reducido”, cerró el “Emperador”, conforme con la reacción del equipo, aunque consciente de que todavía quedan aspectos por ajustar.

Temas Julio César FalcioniClub de Gimnasia y Esgrima La PlataTorneo Clausura 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Quién es y qué fue de la vida de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan que rehízo su vida lejos de las cámaras
1

Quién es y qué fue de la vida de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan que rehízo su vida lejos de las cámaras

Profundo malestar porque Aerolíneas suspendió anoche un vuelo que venía de Buenos Aires a Tucumán
2

Profundo malestar porque Aerolíneas suspendió anoche un vuelo que venía de Buenos Aires a Tucumán

Ordenan detener a Eduardo Bolsonaro a menos de tres semanas del balotaje en Brasil
3

Ordenan detener a Eduardo Bolsonaro a menos de tres semanas del balotaje en Brasil

El vuelo 1484 ha sido suspendido por falta de tripulación: crónica de una noche de incertidumbre en Aeroparque
4

"El vuelo 1484 ha sido suspendido por falta de tripulación": crónica de una noche de incertidumbre en Aeroparque

La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado
5

La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado

Ranking notas premium
La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado
1

La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado

Gastos millonarios en café, pagos de obras sociales y transferencias de universidades: los reclamos de un juez penal que encendieron la polémica en la Asociación de Magistrados
2

Gastos millonarios en café, pagos de obras sociales y transferencias de universidades: los reclamos de un juez penal que encendieron la polémica en la Asociación de Magistrados

Entre toros de élite y una casona neocolonial, una loma inútil de Choromoro dio origen a un vino que no tiene precio
3

Entre toros de élite y una casona neocolonial, una loma "inútil" de Choromoro dio origen a un vino que no tiene precio

El hombre que mató a su pareja en Graneros habría intentado quitarse la vida tras el crimen
4

El hombre que mató a su pareja en Graneros habría intentado quitarse la vida tras el crimen

¿Cuál es el rumbo que tomará la economía?
5

¿Cuál es el rumbo que tomará la economía?

Más Noticias
La fiesta del tenis llega a Tucumán: más de 700 jugadoras copan la provincia en el Nacional de Veteranas

La fiesta del tenis llega a Tucumán: más de 700 jugadoras copan la provincia en el Nacional de Veteranas

Quién es el misterioso primo de Antonela Roccuzzo que le presentó a Messi

Quién es el misterioso primo de Antonela Roccuzzo que le presentó a Messi

Colapinto, 11° en la clasificación sprint de Singapur: No estamos lejos

Colapinto, 11° en la clasificación sprint de Singapur: "No estamos lejos"

Escándalo en el fútbol africano: la decisión del presidente de Burkina Faso tras la derrota ante Argentina

Escándalo en el fútbol africano: la decisión del presidente de Burkina Faso tras la derrota ante Argentina

Quién es y qué fue de la vida de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan que rehízo su vida lejos de las cámaras

Quién es y qué fue de la vida de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan que rehízo su vida lejos de las cámaras

Ordenan detener a Eduardo Bolsonaro a menos de tres semanas del balotaje en Brasil

Ordenan detener a Eduardo Bolsonaro a menos de tres semanas del balotaje en Brasil

Franco Colapinto culminó 19° en la única práctica antes de la clasificación de la Sprint del GP de Singapur de la F1

Franco Colapinto culminó 19° en la única práctica antes de la clasificación de la Sprint del GP de Singapur de la F1

Dónde ver en vivo a Colapinto en el Gran Premio de la Fórmula 1 de Singapur

Dónde ver en vivo a Colapinto en el Gran Premio de la Fórmula 1 de Singapur

Comentarios