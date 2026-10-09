“No hay mucho para cambiar”: Falcioni defendió sus decisiones tras el empate de Atlético Tucumán

Resumen para apurados
- En La Plata, Julio César Falcioni defendió su planteo tras el agónico empate de Atlético Tucumán, lamentando el gol recibido en el minuto 49 por un descuido evitable.
- El resultado cortó una racha de tres derrotas consecutivas, afectadas por el desgaste de viajes y partidos, alejando definitivamente al equipo de la zona de descenso.
- Con un plantel corto, el Decano apunta a clasificar a los cuartos de final de la liga y se enfoca en disputar las semifinales de la Copa Argentina.
Julio César Falcioni valoró el empate de Atlético Tucumán, aunque reconoció la bronca por la forma en la que se escapó la victoria en La Plata. “Que nos empaten al minuto 49, en una jugada intrascendente, te da bronca”, admitió el entrenador, que de todos modos destacó la reacción del equipo después de tres derrotas consecutivas.
“Creo que hoy estuvimos mejor que en otros partidos, aunque no tan bien como lo veníamos haciendo”, sostuvo. Según explicó, parte de la irregularidad reciente estuvo relacionada con el desgaste acumulado por la seguidilla de compromisos y viajes. “Tuvimos River, la Copa Argentina y el viaje a Mar del Plata. A veces cuesta sostener el ritmo”, señaló.
Falcioni también puso el presente en perspectiva. “Cuando me trajeron dije que jugábamos con dos micros adelante del arco porque estábamos demasiado cerca del descenso. Hoy quedamos a 12 puntos de Aldosivi con 12 por jugar. Eso quedó atrás”, afirmó. Y agregó: “Ahora pensamos en clasificar entre los ocho y estamos en semifinales de la Copa Argentina”.
Sobre el funcionamiento, reconoció aspectos por corregir. “A veces nos aceleramos en la transición y perdemos precisión. También nos falta más rompimiento por los costados”, explicó. “No hay mucho para cambiar. Tenemos un plantel muy reducido”, cerró el “Emperador”, conforme con la reacción del equipo, aunque consciente de que todavía quedan aspectos por ajustar.