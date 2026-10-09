Atlético Tucumán pasó de la ilusión al desencanto en La Plata

El empate 1-1 estuvo bien, porque, nobleza obliga, un triunfo del “Decano” no se hubiera correspondido con el trámite, sobre todo el del segundo tiempo, con el “Tripero” claramente protagonista, aunque carente de contundencia. El partido prometió más de lo que entregó, aunque esos minutos finales, de gritos y desahogos, terminaron redondeando la imagen de un viernes de emociones cambiantes en el “Bosque”.