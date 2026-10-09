Atlético Tucumán lo ganaba en La Plata, pero Gimnasia se lo empató en la última jugada

19:54 hs

Finalizó el partido

Leonel Di Plácido, quien cometió la falta de penal, se retira entre lágrimas del campo de juego y consolado por sus compañeros.

El "Decano" vuelve a perder puntos importantes sobre el cierre del partido, pero consigue una unidad para romper la racha de partidos perdidos y volver a sumar.