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Atlético Tucumán lo ganaba en La Plata, pero Gimnasia se lo empató en la última jugada

NO PUDO SER. Lautaro Godoy, autor del 1-0, protege la pelota en el empate de Atlético con Gimnasia en el Bosque.
NO PUDO SER. Lautaro Godoy, autor del 1-0, protege la pelota en el empate de Atlético con Gimnasia en el Bosque. MATIAS NAPOLI ESCALERO / ESPECIAL PARA LA GACETA

El “Decano” se puso en ventaja con un golazo de Godoy y sostuvo la diferencia hasta el cierre, cuando una infracción dentro del área le permitió al local alcanzar el 1-1 desde los 12 pasos.

Hace 1 Hs
19:59 hs

El gol del empate

19:59 hs

El penal que cometió Di Plácido, sobre el cierre del partido

19:57 hs

El 1-0 de "Laucha"

19:54 hs

Finalizó el partido

Leonel Di Plácido, quien cometió la falta de penal, se retira entre lágrimas del campo de juego y consolado por sus compañeros.

El "Decano" vuelve a perder puntos importantes sobre el cierre del partido, pero consigue una unidad para romper la racha de partidos perdidos y volver a sumar.

19:52 hs

Gol de Gimnasia

Marcelo Torres convirtió el gol del empate.

19:50 hs

Penal para Gimnasia

48' del segundo tiempo. Bien cobrado.

19:49 hs

Posible penal para Gimnasia

Dóvalo revisar en el VAR un pisotón de Di Plácido dentro del área.

19:47 hs

Cambios en Atlético

A los 44', ingresan Alexis Canelo y Maximiliano Villa, se retiran Ruiz Rodríguez y Nicola.

19:40 hs

Gol de Atlético

Lautaro Godoy remató de media distancia, fuerte y abajo, y le da el triunfo al "Decano a falta de 6' para el final.

19:37 hs

El partido volvió a ponerse parejo

Los cambios en Atlético entraron bien y el "Decano" volvió a encontrar la pelota. Gimnasia intenta llevarse los tres puntos.

19:22 hs

"RRR", muy cerca del gol

El tucumano desperdició una gran oportunidad tras pase de Ham.

19:17 hs

Cambios en Atlético

A los 61', ingresan Infante y Ham; se retiran Galván y Laméndola.

19:16 hs

Amarilla para Ingolotti

Gimnasia es el dominador total del partido en este complemento.

19:11 hs

Espectacular atajada de Ingolotti

El arquero "decano" protagonizó una salvada excepcional al volar para tapar un disparo de larga distancia de Miramón que tenía destino de gol.

19:01 hs

Comienza el segundo tiempo

19:01 hs

Cambio en Atlético

Antes de iniciarse el complemento, Renzo Tesuri se retira en lugar de Gabriel Compagnucci.

Clever Ferreira es el único amonestado en el "Decano".

18:47 hs

Finalizó el primer tiempo

Sobre el final, Atlético volvió a sufrir algunos embates del "Lobo", pero resistió y logró llegar a los vestuarios con el arco en cero.

El partido transita sin un claro dominador: por momentos el local se impuso con el manejo de le pelota y empujando al "Decano" hacia su propio arco; sin embargo, Atlético también supo manejar algunos pasajes de encuentro con las llegadas más claras del primer tiempo.


18:40 hs

Ocasión clarísima para Atlético

Ramiro Ruiz Rodríguez recibió una pelota a las espaldas de los centrales de Gimnasia, quedó mano a mano con el arquero, pero buscó el pase al medio y nadie alcanzó a empujarla.

En la jugada siguiente, Nicola también quedó mano a mano, pero controló mal y no pudo definir con comodidad.

A los 40', es el mejor momento de Atlético en el partido.

18:34 hs

Buena llegada de Atlético

A los 33', Tesuri envió un gran centro al corazón del área que Nicola estuvo a punto de impactar.

18:30 hs

29': Atlético se acomodó y empuja un poco más

A fuerza de envíos largos y orden, el "Decano" intenta ganar espacio y acomodarse un poco mejor en el partido.

18:21 hs

El "Decano" resiste

Gimnasia se adueñó de la pelota y también maneja territorialmente el partido. Atlético se limita a esperar ordenado detrás de la línea del balón y aún no consiguió generar situaciones de peligro.

18:09 hs

"Nacho" Fernández, amonestado

18:09 hs

Partido parejo y dinámico

9': Atlético y Gimnasia se disputan la posesión de la pelota. Ambos equipos apuestan por la presión alta y las transiciones rápidas.

18:00 hs

Comienza el partido

17:56 hs

Los jugadores ingresan al campo de juego

Todo listo para que Atlético y Gimnasia protagonicen una nueva fecha del Clausura.

17:36 hs

La formación de Atlético

17:35 hs

Últimos minutos de la entrada en calor

Últimos minutos de la entrada en calor
17:17 hs

Así va Gimnasia

17:06 hs

El plantel "decano" reconoce el campo de juego

17:03 hs

Sumar para seguir soñando

Atlético llega al encuentro en la 10° posición, con 13 puntos, a dos unidades de Barracas (8°), el último equipo ubicado en la zona de playoffs. Además, en el 9° puesto también espera River, con la misma cantidad de puntos que el "Decano" pero con un partido menos.

16:57 hs

La probable formación de "Decano"

A pocos minutos de que Julio César Falcioni confirme el "11" inicial, se prevé que el DT salga a cancha con Luis Ingolotti en el arco; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo e Ignacio Galván en la defensa; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Leonel Vega, Franco Nicola y Nicolás Laméndola en el medio campo; y Ramiro Ruiz Rodríguez en la delantera.

16:52 hs

El campo de juego de El Bosque, impecable

16:41 hs

Cómo llega Gimnasia al partido

El “Lobo” llega invicto en sus últimos cinco partidos, está cuarto en la zona B con 18 puntos y encontró una identidad que, aunque todavía muestra grietas, le permitió afirmarse entre los equipos de arriba.

Su última presentación ofrece una buena muestra de ese momento. En Mendoza, el equipo de Ariel “Pata” Pereyra comenzó perdiendo prácticamente desde el vestuario frente a Independiente Rivadavia, sufrió durante varios pasajes y recién encontró el empate sobre el cierre, gracias a Agustín Colazo. Fue el tercer empate consecutivo después de dos victorias y extendió a cinco fechas su racha sin derrotas.

16:36 hs

Pablo Dóvalo, el árbitro del partido

Dóvalo estará acompañado por Juan Del Fueyo y Mariana De Almeida como asistentes, mientras que Gastón Iglesias será el cuarto árbitro. En el VAR estará Germán Delfino y Lucas Comesaña ocupará el puesto de AVAR.

Los antecedentes de Atlético bajo la conducción de Dóvalo no son alentadores. El árbitro dirigió al “Decano” en 11 oportunidades, con un saldo de apenas dos victorias, tres empates y seis derrotas.

Además, el presente de ese historial es todavía más negativo: Atlético perdió los últimos cuatro partidos en los que fue arbitrado por Dóvalo. Durante 2025 cayó 3-1 frente a Rosario Central, 2-1 ante Platense, 1-0 contra Gimnasia y 3-1 frente a Lanús.

16:35 hs

El vestuario del "Lobo"

Lo que tenés que saber

Atlético Tucumán tiene una oportunidad de demostrar que lo ocurrido en las últimas tres fechas fue apenas un mal susto. Desde las 18, el “Decano” visitará a Gimnasia con el objetivo de acercarse nuevamente a los puestos de clasificación a los playoffs y continuar engrosando el promedio de cara a la próxima temporada. Por su parte, el “Lobo” buscará mantenerse firme entre los ocho. Transmite ESPN Premium.

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