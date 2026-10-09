Dos huracanes avanzan hacia Estados Unidos y México: hay alertas y evacuaciones

Resumen para apurados
- Los huracanes Isaías y Simón amenazan este viernes las costas de EE.UU. y México, provocando alertas y evacuaciones masivas ante el riesgo de vientos e inundaciones mortales.
- Isaías alcanzó categoría 3 en el Golfo y Simón creció en el Pacífico por El Niño. Autoridades de Florida y Alabama habilitaron refugios y movilizaron equipos de rescate de FEMA.
- Se prevén impactos inminentes con marejadas destructivas en las próximas horas; las autoridades insisten en acatar las órdenes de desalojo para evitar víctimas fatales.
Los huracanes Isaías y Simón se intensifican mientras avanzan hacia las costas de Estados Unidos y México, respectivamente. Ante el riesgo de vientos destructivos, inundaciones y marejadas ciclónicas potencialmente mortales, las autoridades estadounidenses desplegaron equipos de emergencia, habilitaron refugios y ordenaron evacuaciones en zonas costeras.
Isaías alcanzó este viernes la categoría 3 mientras se dirigía hacia la costa del Golfo de Estados Unidos. Los pronósticos indican que podría ganar todavía más fuerza en las próximas horas y tocar tierra a última hora del viernes.
Al mismo tiempo, Simón se fortalecía en el océano Pacífico y se aproximaba a México. Meteorólogos estadounidenses emitieron alertas para amplias zonas del centro y suroeste del litoral mexicano y advirtieron que los vientos con intensidad de huracán podrían alcanzar algunos sectores costeros durante las próximas 36 horas.
La actividad de tormentas tropicales se mantuvo por encima del promedio esta temporada en el Pacífico, impulsada por un fuerte fenómeno de El Niño. Este calentamiento temporal y natural de partes del océano modifica los patrones meteorológicos en distintas regiones del mundo.
En el Atlántico, en tanto, los vientos asociados a El Niño y las cálidas aguas del Golfo de México, que favorecen el desarrollo de las tormentas, compiten por determinar la intensidad que alcanzará Isaías.
Estados Unidos activa los operativos de emergencia
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, solicitó el jueves una declaración de emergencia que, si es aprobada por el presidente estadounidense, Donald Trump, permitiría activar el apoyo federal para las medidas de protección del estado.
La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) instó el jueves a los residentes de la costa del Golfo a prepararse para la llegada del huracán y aseguró que sus oficinas estaban “plenamente movilizadas”.
Personal del organismo fue incorporado a los centros estatales de operaciones de emergencia, mientras que equipos de gestión de incidentes fueron desplegados en Alabama y Florida. Además, FEMA trasladó suministros de emergencia a la base aérea Maxwell, en Montgomery, Alabama, y activó varios equipos nacionales de búsqueda y rescate urbano para un posible despliegue.
Equipos de Tennessee, Texas, Indiana y Florida fueron posicionados cerca de las zonas que podrían resultar afectadas, según un correo electrónico informativo de FEMA y declaraciones del Departamento de Rescate de Bomberos de Miami-Dade.
El Equipo de Respuesta 1 de Florida se encuentra en Tallahassee, con 88 integrantes, cuatro equipos caninos y equipamiento para realizar rescates en áreas inundadas. El grupo también participó en los terremotos ocurridos en Venezuela en junio pasado.
Estados Unidos dispone de una red de 28 equipos especializados en búsqueda y rescate urbano, capacitados para realizar rescates acuáticos, brindar atención médica de emergencia y evaluar estructuras, entre otras tareas.
La respuesta inicial ante los desastres corresponde a las autoridades locales y estatales. FEMA cumple una función de apoyo y coordina la asistencia federal cuando los gobiernos afectados la necesitan y solicitan.
Evacuaciones obligatorias y refugios en Florida y Alabama
Durante una conferencia de prensa este viernes por la mañana, DeSantis advirtió sobre la posibilidad de importantes marejadas ciclónicas y daños provocados por el viento.
“Pero la marejada es realmente lo que pone en peligro la vida de muchas personas si no han acatado las órdenes de evacuación, y es lo que provoca los daños más importantes de estas tormentas”, afirmó el gobernador.
También señaló que podrían registrarse marejadas ciclónicas desde Pensacola hasta la región de Big Bend, en el norte de Florida, y pidió a la población que tome precauciones.
“Siempre decimos que hay que resguardarse del viento, pero huir del agua. Cuando el agua sube y las cosas empiezan a suceder, la situación se vuelve muy, muy difícil, y no quieren quedar atrapados allí”, agregó.
Algunas zonas, incluidos varios condados del Panhandle de Florida, se encuentran bajo órdenes de evacuación obligatoria. En Alabama, la gobernadora Kay Ivey pidió a los turistas y visitantes que permanecen en las áreas costeras que se retiren de inmediato.
En el condado de Mobile, Alabama, está prevista la apertura de tres refugios en escuelas durante la mañana del viernes. Al menos cuatro iglesias de Dothan, también en ese estado, ofrecerán alojamiento temporal y distribuirán refrigerios y bebidas.
Por su parte, la Cruz Roja abrió refugios nocturnos en el Panhandle de Florida, entre ellos uno ubicado en el estadio del Northwest Florida State College.
Mientras continúan los preparativos para la llegada de Isaías, las autoridades mantienen las advertencias por el riesgo de inundaciones y marejadas, y recomiendan respetar las órdenes de evacuación para evitar situaciones que pongan en peligro la vida.