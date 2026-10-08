Granizo, voladuras de techos y daños: así fue el fuerte temporal que azotó a Taco Ralo

“Las zonas afectadas fueron Taco Ralo y Rumipunco. Una tormenta que se desplaza de oeste a este, que se formó rápidamente en el sector sur de la provincia, en el límite entre Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero. Hubo voladura de techo en Taco Ralo y después roturas. Algunos informaron también sobre muerte de animales por el granizo”, detalló Imbert.