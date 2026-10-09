Poderío aéreo, gol repartido y huecos defensivos: las dos caras del Atlanta que espera a San Martín

La propuesta de Pellerano

En el banco local está Cristian Pellerano. Su idea es salir jugando limpio desde el fondo, con paciencia para progresar. Su dibujo predilecto es un 4-2-3-1 que se repliega en un 4-4-2 sin pelota y suma gente arriba abriendo la cancha con los extremos. De todos modos, el equipo no le escapa al pragmatismo: cuando saca ventaja, sabe replegarse, ceder la tenencia y apostar a la contra por las bandas.