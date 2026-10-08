DeportesSan Martín de Tucumán

La AFA omitió el descargo presentado por la CD de San Martín y sancionó fuertemente a Nahuel Gallardo

Es la segunda vez en pocas semanas que en la casa madre del fútbol argentino hacen caso omiso a un descargo enviado desde La Ciudadela.

DURÍSIMO. Gallardo se perderá los próximos tres partidos y recién podría reaparecer en la última fecha, contra Colegiales.
DURÍSIMO. Gallardo se perderá los próximos tres partidos y recién podría reaparecer en la última fecha, contra Colegiales. LA GACETA / OSVALDO RIPOLL
Hace 7 Min

Resumen para apurados

  • El Tribunal de Disciplina de la AFA sancionó con tres fechas a Nahuel Gallardo, de San Martín de Tucumán, por su expulsión frente a Gimnasia y Tiro de Salta.
  • El club presentó un descargo con videos alegando que no hubo agresión, pero fue desestimado, repitiendo un antecedente similar ocurrido con Jorge Juárez.
  • La suspensión debilita la defensa del equipo en la recta final del torneo y profundiza la preocupación dirigencial ante la falta de respuestas de la AFA.
Resumen generado con IA

El Tribunal de Disciplina de la AFA dio a conocer la sanción para Nahuel Gallardo, que deberá cumplir tres fechas de suspensión por su expulsión en el partido entre San Martín y Gimnasia y Tiro de Salta. La resolución llegó después de que la dirigencia del “Santo” presentara un descargo institucional para solicitar que se revisara la decisión arbitral.

Según el boletín del organismo, "se suspende por tres partidos a Nahuel Ezequiel Gallardo, jugador de San Martín de Tucumán, en aplicación del artículo 13, inciso 1, apartado h, del Código Disciplinario". La misma sanción recibió Lautaro Gordillo, de Gimnasia y Tiro.

La decisión representa un nuevo revés para la CD "santa", que había acompañado su presentación con un video del episodio para intentar demostrar que Gallardo no había cometido una acción que justificara el castigo. Según la interpretación de San Martín, las imágenes mostraban que el defensor no había agredido a su rival y que, incluso, había sido agredido durante el incidente.

Sin embargo, el descargo no modificó la resolución del Tribunal de Disciplina y Gallardo deberá cumplir las tres fechas de suspensión.

Un antecedente que preocupa en La Ciudadela

La resolución vuelve a generar malestar en Bolívar y Pellegrini, que ya había recurrido al Tribunal de Disciplina en otra oportunidad durante el campeonato. En aquel momento, la institución había presentado un descargo por la expulsión de Jorge Juárez, aunque tampoco consiguió que se revisara la sanción.

En ambos casos, el club buscó respaldar sus argumentos con elementos para que el organismo analizara lo ocurrido dentro del campo de juego. Sin embargo, las gestiones no tuvieron el resultado esperado por la institución.

Ahora, Gallardo deberá cumplir la suspensión de tres partidos, una sanción que condiciona las opciones del cuerpo técnico para los próximos compromisos del equipo. Para San Martín, además del perjuicio deportivo, queda la preocupación por la falta de resultados de sus presentaciones ante el organismo disciplinario.

Temas San Miguel de TucumánGimnasia y Tiro de SaltaPrimera NacionalJorge JuárezNahuel Gallardo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El equipo empieza a salir casi de memoria, pero la indisciplina vuelve a complicar a San Martín

El equipo empieza a salir casi de memoria, pero la indisciplina vuelve a complicar a San Martín

Un triunfo para sobrevivir: San Martín aprovechó la que tuvo, venció a Gimnasia y Tiro y el sueño sigue en pie

Un triunfo para sobrevivir: San Martín aprovechó la que tuvo, venció a Gimnasia y Tiro y el sueño sigue en pie

San Martín presentó un descargo ante la AFA: pidió anular la sanción a Nahuel Gallardo

San Martín presentó un descargo ante la AFA: pidió anular la sanción a Nahuel Gallardo

Unión Simoca dio el golpe en el clásico y Deportivo Aguilares sigue imparable

Unión Simoca dio el golpe en el clásico y Deportivo Aguilares sigue imparable

Liga Tucumana: cierra la primera rueda del Torneo Clausura

Liga Tucumana: cierra la primera rueda del Torneo Clausura

Lo más popular
Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid
1

Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid

De qué murió Piero De Benedictis: el comunicado de la familia y su último mensaje en Instagram
2

De qué murió Piero De Benedictis: el comunicado de la familia y su último mensaje en Instagram

Jubilados Anses: quiénes reciben el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre
3

Jubilados Anses: quiénes reciben el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre

Tucumán bajo alerta amarilla por tormentas, este jueves 8 de octubre: cuáles son las zonas afectadas
4

Tucumán bajo alerta amarilla por tormentas, este jueves 8 de octubre: cuáles son las zonas afectadas

Paritaria de la construcción: cuánto cobra un albañil en octubre de 2026 con el aumento de la Uocra
5

Paritaria de la construcción: cuánto cobra un albañil en octubre de 2026 con el aumento de la Uocra

Ranking notas premium
Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá
1

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

Casa en Yerba Buena: Courel reclamó novedades sobre la denuncia contra Raquel Graneros
2

Casa en Yerba Buena: Courel reclamó novedades sobre la denuncia contra Raquel Graneros

Club Atlético Lealtad
3

Club Atlético Lealtad

Los peajes del NOA serán gratis por ahora: chau al efectivo y llega el pago electrónico
4

Los peajes del NOA serán gratis por ahora: chau al efectivo y llega el pago electrónico

El hombre que mató a su pareja en Graneros habría intentado quitarse la vida tras el crimen
5

El hombre que mató a su pareja en Graneros habría intentado quitarse la vida tras el crimen

Más Noticias
El equipo empieza a salir casi de memoria, pero la indisciplina vuelve a complicar a San Martín

El equipo empieza a salir casi de memoria, pero la indisciplina vuelve a complicar a San Martín

“Me insistía y yo siempre encontraba una excusa”: una pareja de tucumanos hizo del running una nueva forma de acompañarse

“Me insistía y yo siempre encontraba una excusa”: una pareja de tucumanos hizo del running una nueva forma de acompañarse

Falcioni mueve piezas en Atlético: dos cambios y varias novedades antes de visitar a Gimnasia La Plata

Falcioni mueve piezas en Atlético: dos cambios y varias novedades antes de visitar a Gimnasia La Plata

Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid

Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid

Quién es el famoso tío de Nico Paz que sorprendió a todos

Quién es el famoso tío de Nico Paz que sorprendió a todos

Jubilados Anses: quiénes reciben el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre

Jubilados Anses: quiénes reciben el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre

Franco Colapinto se ilusiona con el GP de Singapur: Tenemos un coche muy rápido

Franco Colapinto se ilusiona con el GP de Singapur: "Tenemos un coche muy rápido"

Aunque te enojes: Juan Musso mostró la curiosa dedicatoria que Messi le escribió en la camiseta

"Aunque te enojes": Juan Musso mostró la curiosa dedicatoria que Messi le escribió en la camiseta

Comentarios