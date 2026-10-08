La AFA omitió el descargo presentado por la CD de San Martín y sancionó fuertemente a Nahuel Gallardo

Resumen para apurados
- El Tribunal de Disciplina de la AFA sancionó con tres fechas a Nahuel Gallardo, de San Martín de Tucumán, por su expulsión frente a Gimnasia y Tiro de Salta.
- El club presentó un descargo con videos alegando que no hubo agresión, pero fue desestimado, repitiendo un antecedente similar ocurrido con Jorge Juárez.
- La suspensión debilita la defensa del equipo en la recta final del torneo y profundiza la preocupación dirigencial ante la falta de respuestas de la AFA.
El Tribunal de Disciplina de la AFA dio a conocer la sanción para Nahuel Gallardo, que deberá cumplir tres fechas de suspensión por su expulsión en el partido entre San Martín y Gimnasia y Tiro de Salta. La resolución llegó después de que la dirigencia del “Santo” presentara un descargo institucional para solicitar que se revisara la decisión arbitral.
Según el boletín del organismo, "se suspende por tres partidos a Nahuel Ezequiel Gallardo, jugador de San Martín de Tucumán, en aplicación del artículo 13, inciso 1, apartado h, del Código Disciplinario". La misma sanción recibió Lautaro Gordillo, de Gimnasia y Tiro.
La decisión representa un nuevo revés para la CD "santa", que había acompañado su presentación con un video del episodio para intentar demostrar que Gallardo no había cometido una acción que justificara el castigo. Según la interpretación de San Martín, las imágenes mostraban que el defensor no había agredido a su rival y que, incluso, había sido agredido durante el incidente.
Sin embargo, el descargo no modificó la resolución del Tribunal de Disciplina y Gallardo deberá cumplir las tres fechas de suspensión.
Un antecedente que preocupa en La Ciudadela
La resolución vuelve a generar malestar en Bolívar y Pellegrini, que ya había recurrido al Tribunal de Disciplina en otra oportunidad durante el campeonato. En aquel momento, la institución había presentado un descargo por la expulsión de Jorge Juárez, aunque tampoco consiguió que se revisara la sanción.
En ambos casos, el club buscó respaldar sus argumentos con elementos para que el organismo analizara lo ocurrido dentro del campo de juego. Sin embargo, las gestiones no tuvieron el resultado esperado por la institución.
Ahora, Gallardo deberá cumplir la suspensión de tres partidos, una sanción que condiciona las opciones del cuerpo técnico para los próximos compromisos del equipo. Para San Martín, además del perjuicio deportivo, queda la preocupación por la falta de resultados de sus presentaciones ante el organismo disciplinario.