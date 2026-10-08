La AFA omitió el descargo presentado por la CD de San Martín y sancionó fuertemente a Nahuel Gallardo

La decisión representa un nuevo revés para la CD "santa", que había acompañado su presentación con un video del episodio para intentar demostrar que Gallardo no había cometido una acción que justificara el castigo. Según la interpretación de San Martín, las imágenes mostraban que el defensor no había agredido a su rival y que, incluso, había sido agredido durante el incidente.