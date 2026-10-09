Agenda de viajes: Milei vuelve a Estados Unidos para una gala de la derecha hispana

El presidente, Javier Milei, volverá a viajar a Estados Unidos para participar de una gala en Washington y mantener encuentros con empresarios y referentes políticos. Será su 19° viaje al país norteamericano desde que asumió la Presidencia, en una nueva escala de una agenda internacional que combina la búsqueda de inversiones con la afinidad política de la Casa Rosada con sectores de la derecha estadounidense.