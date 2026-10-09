Agenda de viajes: Milei vuelve a Estados Unidos para una gala de la derecha hispana

Resumen para apurados
- Javier Milei viajará el 14 de octubre a Washington para disertar en una gala hispana y reunirse con empresarios, marcando su 19° visita a Estados Unidos.
- La gira refuerza la afinidad con sectores republicanos, mientras la oposición en Argentina cuestiona los elevados costos y la falta de transparencia en sus viajes.
- El Gobierno busca estrechar vínculos políticos y financieros antes de las elecciones en EE. UU., además de gestionar una visita del vicepresidente Vance al país.
El presidente, Javier Milei, volverá a viajar a Estados Unidos para participar de una gala en Washington y mantener encuentros con empresarios y referentes políticos. Será su 19° viaje al país norteamericano desde que asumió la Presidencia, en una nueva escala de una agenda internacional que combina la búsqueda de inversiones con la afinidad política de la Casa Rosada con sectores de la derecha estadounidense.
El mandatario tiene previsto partir de Buenos Aires el martes 13 de octubre y arribar a Washington al día siguiente. El principal compromiso será la "Official Hispanic Heritage Gala", organizada por Latino Wall Street y La Derecha Diario, en la que fue anunciado como invitado de honor y pronunciará un discurso. El evento se realizará en el Andrew W. Mellon Auditorium, en el marco del Mes de la Herencia Hispana.
La visita se concretará pocas semanas después de su paso por Nueva York, donde participó de la Asamblea General de las Naciones Unidas y mantuvo contactos con funcionarios de la administración de Donald Trump. Por el momento, no hay reuniones bilaterales oficiales confirmadas con el presidente estadounidense, aunque el viaje volverá a exhibir la sintonía política entre ambos gobiernos.
La agenda de Milei en Washington
Las actividades continuarán el jueves 15 de octubre con un encuentro con empresarios en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde se espera que el Presidente también tome la palabra.
Por la tarde, Milei participará de una actividad vinculada con la lucha contra el antisemitismo en la sede de la Embajada argentina. La convocatoria fue impulsada por el embajador argentino en Washington, Alejandro Oxenford.
Entre los participantes anunciados figuran Marcelo Mindlin, titular de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, y Yehuda Kaploun, representante de la administración Trump en esa materia. La delegación presidencial será reducida y, según la información difundida sobre el viaje, el mandatario estará acompañado por el canciller Pablo Quirno.
La visita tendrá lugar a pocas semanas de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre. El Gobierno argentino sigue de cerca el escenario político de ese país y busca profundizar los vínculos con la administración republicana, tanto en el plano político como en el financiero.
En paralelo, la Casa Rosada negocia una posible visita a la Argentina del vicepresidente estadounidense, James David Vance, para noviembre. El objetivo sería concretar un encuentro bilateral de alto nivel.
Los costos de las giras presidenciales, bajo la lupa
La nueva escala en Estados Unidos también reaviva el debate sobre la frecuencia de los viajes internacionales de Milei y la transparencia de los gastos asociados a sus desplazamientos.
De acuerdo con información obtenida mediante pedidos de acceso a la información pública presentados por el diputado Nicolás Trotta, se detectaron inconsistencias y dificultades para reconstruir los costos de las giras presidenciales.
Según ese relevamiento, distintas dependencias oficiales, entre ellas la Casa Militar y la Dirección de la Flota Aérea Presidencial, se negaron a entregar determinados datos. Entre la información solicitada figuraban las nóminas completas de las comitivas y detalles vinculados con la seguridad del mandatario. Los organismos argumentaron que la divulgación podía comprometer la protección de sus movimientos.
El cálculo preliminar citado en el informe estima gastos por unos $1.600 millones en combustible y viáticos, además de U$S2,9 millones destinados a alojamiento y vuelos privados. La falta de respuestas detalladas, según el relevamiento, dificultó la verificación de los montos y de la composición de los gastos.
La Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública establece el marco para este tipo de solicitudes, aunque contempla excepciones relacionadas, entre otros aspectos, con la seguridad. La discusión pasa por determinar qué información puede reservarse por esos motivos y qué datos deben estar disponibles para garantizar el control del gasto público.
Después de Estados Unidos, Milei viajará a España
La agenda internacional del Presidente continuará en Europa. Milei tiene previsto viajar a España el 19 de octubre y participar dos días después de actividades en Madrid, entre ellas una conferencia del economista Jesús Huerta de Soto.
La visita se desarrollará en un contexto de afinidad política con Vox y otros sectores de la derecha española, además de las tensiones que atraviesa el gobierno de Pedro Sánchez. El escenario político español y el debate sobre el acceso a la vivienda forman parte de la coyuntura en la que se concretará la visita.
Tras su paso por Madrid, el mandatario prevé regresar al país y viajar a Catamarca para recorrer proyectos mineros vinculados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).