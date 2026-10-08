Oro del BCRA: la AGN denunció pérdidas por más U$S1.000 millones y la autoridad monetaria lo negó

“Una cosa es la diferencia y otra cosa es la operatoria. Una cosa es la nueva valuación del activo, que es meramente contable, a lo que fue el resultado de lo que se operó con el oro como subyacente. En este mismo año, con la gestión y con fines de cobertura, el Banco Central concertó operaciones de derivados liquidables en dólares, utilizando parte del oro de las reservas como bien de respaldo o subyacente, técnicamente hablando”, indicó.