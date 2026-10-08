Oro del BCRA: la AGN denunció pérdidas por más U$S1.000 millones y la autoridad monetaria lo negó
La Auditoría General de la Nación atribuyó el resultado negativo a operaciones financieras con el metal como respaldo. La autoridad monetaria acusó al organismo de control de actuar con fines políticos.
Resumen para apurados
- La AGN denunció que el BCRA perdió U$S 1.023 millones en 2025 por derivados de oro en Argentina, pero la entidad negó el saldo rojo y acusó intencionalidad política.
- Según el organismo de control, se usó oro como respaldo en opciones riesgosas; el Banco Central replicó que fue una cobertura habitual con saldo neto positivo.
- La AGN continuará su investigación sobre el traslado de reservas de oro al exterior, mientras crece la disputa técnica e institucional sobre la gestión del patrimonio.
La Auditoría General de la Nación (AGN) encendió la polémica al informar que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) registró una pérdida de $1,5 billones, equivalente a U$S1.023 millones, por operaciones financieras vinculadas al oro durante el año pasado.
Según el organismo de control, el resultado negativo estuvo asociado a operaciones con derivados liquidables en dólares que utilizaron parte de las reservas de oro como activo subyacente. En tanto, la autoridad monetaria, encabezada por Santiago Bausili, rechazó esa evaluación y aseguró que su posición en oro arrojó un resultado neto positivo de U$S2.505 millones durante el mismo período. Además, cuestionó el informe de la AGN y consideró que responde a intereses políticos.
En su auditoría de los estados contables del ejercicio 2025, la AGN sostuvo que la información financiera del BCRA es razonable en sus aspectos técnicos respecto de la situación patrimonial de la entidad. Sin embargo, formuló observaciones sobre el resultado de las operaciones financieras vinculadas a las reservas de oro, consignó Todo Noticias.
La AGN cuestionó las operaciones financieras con el oro
Según el informe, la tenencia de oro, adquirida durante las gestiones de Alfonso Prat-Gay y Marco del Pont, registró una ganancia patrimonial superior a los $8 billones durante 2025. Ese incremento se explicó exclusivamente por la suba internacional del precio del metal.
El titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, diferenció esa revaluación del resultado obtenido por las operaciones financieras realizadas con el oro como respaldo.
“Una cosa es la diferencia y otra cosa es la operatoria. Una cosa es la nueva valuación del activo, que es meramente contable, a lo que fue el resultado de lo que se operó con el oro como subyacente. En este mismo año, con la gestión y con fines de cobertura, el Banco Central concertó operaciones de derivados liquidables en dólares, utilizando parte del oro de las reservas como bien de respaldo o subyacente, técnicamente hablando”, indicó.
De acuerdo con Olmos, esas operaciones arrojaron una pérdida de $1,5 billones, equivalente a U$S1.023 millones. El resultado se compone de un saldo negativo de U$S960 millones y U$S62,8 millones correspondientes a primas de opciones.
“Desde que se auditan los estados contables del Banco Central por parte de esta auditoría, nunca se había registrado una pérdida de esta magnitud, ni tampoco la utilización de las reservas físicas de oro para transacciones de riesgo, como las mencionadas operaciones de derivados que han generado esta pérdida por parte de la entidad”, expresó el titular del organismo de control.
La AGN también aclaró que lleva adelante una evaluación específica sobre la gestión de las reservas físicas de oro. La investigación busca determinar, entre otros aspectos, qué procedimiento siguió el BCRA para trasladar parte de sus reservas al exterior, dónde fueron enviadas y cuál fue el beneficio obtenido con esa operación.
La respuesta del BCRA: cobertura financiera y saldo positivo
Tras conocerse el informe, el Banco Central difundió un comunicado en el que aseguró que su posición en oro tuvo un resultado neto positivo de U$S2.505 millones durante 2025.
“Este desempeño refleja el efecto combinado de la evolución del precio del metal y de las operaciones de cobertura financiera que la entidad aplica de manera habitual sobre el total de sus tenencias en este activo”, sostuvo la autoridad monetaria.
El organismo explicó que las operaciones financieras registradas durante el año forman parte de su política de cobertura sobre el conjunto de sus tenencias de oro. En ese marco, indicó que los derivados financieros que funcionan como un seguro suelen arrojar resultados negativos cuando el activo subyacente registra una ganancia, debido a que el instrumento de protección absorbe una pérdida.
“La evaluación correcta de la estrategia exige considerar ambas partes de la operación en forma conjunta y su efecto neto, que en este caso resultó ampliamente positivo”, insistió el BCRA.
Además, la entidad recordó que, durante el período 2007-2011, la AGN no formuló observaciones sobre la estrategia de cobertura utilizada. A partir de ese antecedente, cuestionó la actuación actual del organismo de control.
“La actual conducción del organismo de control se encuentra abocada a desprestigiar a la conducción del BCRA, con fines puramente políticos”, afirmó.
En la misma línea, el Banco Central sostuvo que las críticas afectan la institucionalidad de la AGN y cuestionó que el informe mencione las operaciones como instrumentos de cobertura, pero luego las caracterice como especulativas. “Una operación financiera no puede ser de cobertura y especulativa a la vez”, remarcó la autoridad monetaria.