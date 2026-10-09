Política

Encuesta: ¿Qué te parece el fallo de la Corte que repone los límites a la venta de tierras a extranjeros?

El tribunal dictó una cautelar “interina” que, en la práctica, revierte los efectos de su sentencia de la semana pasada; tomaron la decisión Rosatti, Lorenzetti y dos conjueces; Rosenkrantz hizo un duro voto en disidencia. Participá de la encuesta de LA GACETA y dejá tu opinión.

Los ministros de la Corte habían salido a explicar, en un comunicado, su resolución.
Los ministros de la Corte habían salido a explicar, en un comunicado, su resolución.
Hace 1 Hs

La Corte Suprema dictó una medida cautelar que vuelve a poner en vigencia los límites a la venta de tierras rurales a extranjeros, una decisión que modifica los efectos de un fallo anterior y genera repercusiones políticas y económicas. La resolución reabre el debate sobre la propiedad de la tierra en Argentina, las inversiones extranjeras y la soberanía sobre los recursos naturales. ¿Estás a favor o en contra de que se mantengan las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros? Participá de la encuesta de LA GACETA y dejá tu opinión.

Temas Corte Suprema de Justicia de la NaciónRicardo LorenzettiHoracio RosattiCarlos Rosenkrantz
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