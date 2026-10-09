Encuesta: ¿Qué te parece el fallo de la Corte que repone los límites a la venta de tierras a extranjeros?

La Corte Suprema dictó una medida cautelar que vuelve a poner en vigencia los límites a la venta de tierras rurales a extranjeros, una decisión que modifica los efectos de un fallo anterior y genera repercusiones políticas y económicas. La resolución reabre el debate sobre la propiedad de la tierra en Argentina, las inversiones extranjeras y la soberanía sobre los recursos naturales. ¿Estás a favor o en contra de que se mantengan las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros? Participá de la encuesta de LA GACETA y dejá tu opinión.