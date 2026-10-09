Zaira Nara anticipó el outfit del verano 2027: cómo es el conjunto de lino blanco que marca tendencia

Con la llegada de la primavera, las tendencias para el verano 2027 empiezan a ganar protagonismo y Zaira Nara ya mostró una de las combinaciones que promete destacarse en los próximos meses. La modelo eligió un conjunto de lino blanco que mezcla la elegancia de la sastrería con prendas frescas y cómodas, una fórmula ideal para quienes buscan vestirse con estilo durante los días de altas temperaturas.