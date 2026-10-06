Zaira Nara se reconcilió con Jakob Von Plessen tras más de cuatro años separados

Resumen para apurados
- Zaira Nara y Jakob Von Plessen se reconciliaron este lunes tras cuatro años separados para retomar su relación familiar, según confirmó la madre de la modelo en LAM.
- La pareja, con dos hijos en común, mantuvo un vínculo cercano y respetuoso durante su distanciamiento, luego de que Nara adelantara pistas de un reencuentro en una entrevista.
- El regreso consolida la estabilidad familiar de la pareja mediática, mientras crece la expectativa en el mundo del espectáculo sobre si volverán a convivir formalmente.
Zaira Nara se reconcilió con Jakob Von Plessen después de cuatro años separados. La confirmación llegó este lunes en LAM (América), donde Nora Colosimo, madre de la modelo, reveló que su hija volvió a apostar por la relación con el padre de sus dos hijos, Malaika y Viggo.
La primicia había sido anticipada en el programa por la periodista Karina Iavícoli, quien contó que la menor de las Nara estaría nuevamente en pareja con su exmarido. Colosimo decidió entonces confirmar la información y explicó que había consultado directamente con su hija.
“Esta parte es la que a Zaira no le gusta del laburo, pero como yo soy una angelita fui a la fuente y se lo pregunté. Y ella me dijo ‘mirá, mamá, sí, yo te autorizo’”, relató.
Luego, la madre de la modelo destacó el vínculo que mantuvieron a pesar de la separación. “Creo que cuando uno se separa es recién cuando conoce a la otra persona. Y ellos son dos personas muy buenas, siempre hubo mucho amor, siempre se respetaron mucho. Así que felizmente, sí”, afirmó.
Colosimo también aseguró estar muy contenta con la reconciliación y destacó que, pese a la separación, la familia nunca dejó de estar unida. “La familia nunca se rompió porque son muy buenos padres”, sostuvo.
Ante la pregunta sobre si Zaira y Von Plessen ya viven juntos, la panelista prefirió no brindar detalles. “Es todo lo que tengo para decir y es un montón”, respondió.
La historia que Zaira había contado sin revelar quién era
Días antes, durante una entrevista en Un mediodía mejor, por Luzu, Zaira había relatado una historia de amor sin revelar inicialmente la identidad del hombre que la protagonizaba.
La modelo contó que había mantenido durante tres meses un vínculo a distancia, mientras él se encontraba viviendo en el exterior. “Veníamos chateando hace tres meses porque él estaba viviendo en el exterior. Llegó el día y yo me asusté”, explicó.
Según relató, dudó sobre si ir a la casa de él porque no sabía cómo sería el encuentro. Incluso pensó en invitarlo a su propia casa, aunque descartó la idea porque no sabía cómo pedirle que se fuera si las cosas no salían como esperaba.
Finalmente, él la invitó a su casa, aunque al llegar descubrió que el departamento no era suyo, sino de un vecino amigo, porque el suyo se encontraba en obra.
La situación se volvió todavía más inesperada cuando Zaira llegó acompañada por su perrita. Según contó, el animal hizo pis en las alfombras del departamento y luego salió corriendo y ladrando. En ese momento apareció una mujer que, según descubrió, no era la vecina sino la madre del hombre.
La anécdota sorprendió al Pollo Álvarez y al resto del equipo del programa. Cuando le preguntaron si finalmente había ocurrido algo entre ellos, Zaira dio la pista definitiva.
“Después tuve dos hijos, pero en el momento no chapé ni nada”, contó. Así quedó confirmado que el protagonista de aquella historia era Jakob Von Plessen, con quien posteriormente tuvo a sus hijos Malaika y Viggo.
Cuatro años después de su separación, la historia entre la modelo y el empresario vuelve a comenzar, esta vez con la confirmación pública de la reconciliación.