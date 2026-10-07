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Horóscopo chino: los dos signos que tendrán un octubre de decisiones y cambios, según Ludovica Squirru

Las predicciones de Ludovica Squirru anticipan un octubre marcado por decisiones, cambios y cierre de ciclos. Dos animales del zodíaco chino tendrán un papel especial durante este mes.

Octubre llega con cambios para el horóscopo chino: los 2 signos que deberán reorganizarse
Octubre llega con cambios para el horóscopo chino: los 2 signos que deberán reorganizarse TN
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En octubre, Ludovica Squirru anticipó que el Búfalo y la Cabra enfrentarán cambios y decisiones clave en el horóscopo chino debido a un ciclo de transformación.
  • Búfalo deberá evitar la rigidez laboral y cuidar sus vínculos, mientras que Cabra necesitará desacelerar, resolver asuntos del pasado y atender su salud digestiva.
  • Las predicciones sugieren no apresurar procesos y priorizar la estabilidad para sentar bases sólidas que faciliten el inicio de nuevas etapas personales y profesionales.
Resumen generado con IA

El mes de octubre llega con una fuerte energía de transformación para el horóscopo chino. De acuerdo con las predicciones de Ludovica Squirru, será un período marcado por decisiones, cierres y la necesidad de reorganizar diferentes aspectos de la vida. Entre los 12 animales del zodíaco, hay dos que tendrán un protagonismo especial: Búfalo y Cabra.

Horóscopo chino: los signos del horóscopo chino que recibirán un impulso clave en octubre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos del horóscopo chino que recibirán un impulso clave en octubre, según Ludovica Squirru

Según la astróloga, no todos atravesarán este período de la misma manera. Mientras algunos deberán reducir el ritmo y revisar sus prioridades, otros podrán aprovechar octubre para resolver asuntos pendientes y avanzar hacia una nueva etapa.

  • Búfalo: decisiones importantes sin perder el equilibrio

En el ámbito laboral y económico, la comunicación será un aspecto fundamental. Una actitud demasiado rígida o expresar opiniones sin considerar el contexto podría generar conflictos con compañeros, socios o superiores.

Por eso, encontrar un punto medio entre defender las propias ideas y escuchar las de los demás será uno de los principales desafíos del mes. La capacidad de negociar puede ayudar a evitar tensiones.

En los vínculos afectivos, la paciencia también tendrá un papel importante. El Búfalo podría convertirse en un apoyo para quienes lo rodean frente a situaciones complicadas, aunque deberá evitar que esa función implique dejar de lado sus propias necesidades.

En cuanto al bienestar, las predicciones ponen el foco en el estrés y las exigencias de la vida cotidiana, especialmente en las personas mayores.

  • Cabra: reorganizar antes de dar el próximo paso

De acuerdo con las predicciones de Ludovica Squirru, desacelerar y planificar puede ayudar a darle una estructura más sólida a aquello que se busca construir. También será una etapa propicia para preguntarse qué situaciones merece la pena sostener y cuáles necesitan un cambio.

En el plano sentimental, podrían reaparecer conflictos o malentendidos del pasado. La sensibilidad característica de este signo puede convertirse en una herramienta para comprender mejor a los demás y fortalecer los vínculos.

El objetivo no sería quedarse atrapado en lo que ocurrió, sino identificar aquellas cuestiones que todavía necesitan ser procesadas para poder avanzar.

El cuidado emocional también será relevante. Según Squirru, el estrés acumulado podría repercutir en el sistema digestivo, por lo que será conveniente prestar atención a los hábitos cotidianos, la alimentación y los excesos.

Octubre llega con cambios, pero sin apurar los procesos

El mensaje general de las predicciones para octubre apunta a no tomar decisiones apresuradas ni intentar acelerar procesos que necesitan tiempo.

Para el Búfalo, el desafío estará en avanzar sin perder estabilidad y aprender a negociar. Para la Cabra, en cambio, el camino pasa por ordenar, revisar prioridades y preparar el terreno para una nueva etapa.

En ambos signos, la transformación no necesariamente requiere cambios drásticos. Según esta mirada astrológica, también puede comenzar con una nueva forma de enfrentar una situación, establecer prioridades y decidir hacia dónde continuar.

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