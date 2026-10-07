Horóscopo chino: los dos signos que tendrán un octubre de decisiones y cambios, según Ludovica Squirru

El mes de octubre llega con una fuerte energía de transformación para el horóscopo chino. De acuerdo con las predicciones de Ludovica Squirru, será un período marcado por decisiones, cierres y la necesidad de reorganizar diferentes aspectos de la vida. Entre los 12 animales del zodíaco, hay dos que tendrán un protagonismo especial: Búfalo y Cabra.