Atlético Tucumán repudió los incidentes ante Talleres y anticipó posibles sanciones

Atlético Tucumán rompió el silencio después de los graves incidentes registrados este jueves en Ojo de Agua, tras el triunfo por 2-0 sobre Talleres de Córdoba, correspondiente a la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura Proyección de Reserva. A través de un comunicado oficial, el club expresó su rechazo a los episodios de violencia y anticipó que analizará lo ocurrido para determinar posibles sanciones.