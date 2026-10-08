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Atlético Tucumán repudió los incidentes ante Talleres y anticipó posibles sanciones

El “Decano” publicó un comunicado oficial después de los enfrentamientos entre jugadores y miembros de los cuerpos técnicos en Ojo de Agua. La institución aseguró que evaluará lo sucedido y tomará las medidas disciplinarias correspondientes.

INCIDENTES. Lautaro Acosta le reclamó al árbitro las decisiones que tuvo a lo largo del encuentro.
INCIDENTES. Lautaro Acosta le reclamó al árbitro las decisiones que tuvo a lo largo del encuentro.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Este jueves, Atlético Tucumán repudió la violencia y anticipó sanciones tras los incidentes entre planteles en Ojo de Agua luego de vencer a Talleres en el torneo de Reserva.
  • El clima se tornó conflictivo en el primer tiempo tras dos expulsiones en Talleres y derivó en una pelea generalizada cerca del alambrado tras los goles del triunfo local.
  • La dirigencia evaluará medidas disciplinarias internas para sancionar a los involucrados y reforzar los valores formativos y de convivencia en sus divisiones juveniles.
Resumen generado con IA

Atlético Tucumán rompió el silencio después de los graves incidentes registrados este jueves en Ojo de Agua, tras el triunfo por 2-0 sobre Talleres de Córdoba, correspondiente a la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura Proyección de Reserva. A través de un comunicado oficial, el club expresó su rechazo a los episodios de violencia y anticipó que analizará lo ocurrido para determinar posibles sanciones.

“El Club Atlético Tucumán expresa su más enérgico repudio a los hechos de violencia registrados al finalizar el encuentro de Reserva disputado hoy, entre nuestra institución y Talleres de Córdoba”, señaló la entidad.

El pronunciamiento llegó después de una jornada marcada por las polémicas arbitrales, las expulsiones y los enfrentamientos que involucraron a futbolistas e integrantes de los cuerpos técnicos de ambos equipos.

La tensión había comenzado durante el primer tiempo, cuando Talleres sufrió dos expulsiones que provocaron fuertes reclamos contra la terna arbitral. El clima se agravó sobre el cierre del encuentro, después de los goles de Germain Vallejo y Carlos Abeldaño, y derivó en una pelea generalizada junto al alambrado del predio.

Atlético Tucumán anunció que evaluará medidas disciplinarias

En su comunicado, la institución remarcó que “ninguna circunstancia deportiva justifica la violencia” y advirtió que este tipo de comportamientos contradice los principios que deben prevalecer en el fútbol.

“Estas conductas atentan contra los valores de respeto, convivencia y juego limpio que deben prevalecer en el fútbol”, sostuvo.

Además, Atlético dejó en claro que su postura no distingue entre los protagonistas de los incidentes. “El rechazo a cualquier forma de agresión debe ser categórico, independientemente de quién la protagonice”, expresó.

Uno de los puntos centrales del comunicado fue el anuncio de posibles consecuencias disciplinarias. “La institución evaluará lo sucedido y tomará las medidas disciplinarias correspondientes, dentro del ámbito de su competencia”, indicó el club, aunque no precisó qué sanciones podrían aplicarse.

Finalmente, la entidad hizo hincapié en la responsabilidad de quienes trabajan en las divisiones formativas.

“Quienes acompañamos la formación de jóvenes futbolistas tenemos la responsabilidad de promover el respeto y actuar con el ejemplo, dentro y fuera del campo de juego”, concluyó.

De esta manera, Atlético fijó su posición institucional después de una jornada en la que el resultado deportivo quedó opacado por los hechos de violencia.

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