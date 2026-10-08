Escándalo en Ojo de Agua: batalla campal tras el triunfo de Atlético Tucumán sobre Talleres en Reserva

El fútbol quedó para otro momento. Atlético y Talleres protagonizaron una tarde escandalosa en Ojo de Agua, donde el “Decano” se impuso por 2-0, por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura Proyección de Reserva. Sin embargo, el resultado quedó relegado por una batalla campal que involucró a futbolistas e integrantes de los cuerpos técnicos de ambos equipos.