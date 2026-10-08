Escándalo en Ojo de Agua: batalla campal tras el triunfo de Atlético Tucumán sobre Talleres en Reserva
El “Decano” ganó 2-0 por el Torneo Proyección, pero el encuentro terminó con graves incidentes entre jugadores y miembros de los cuerpos técnicos. Hubo expulsiones, polémicas arbitrales, golpes de puño y patadas.
Resumen para apurados
- Jugadores y cuerpos técnicos de Atlético Tucumán y Talleres se trenzaron a golpes en Ojo de Agua tras fallos polémicos en el triunfo local 2-0 en Reserva.
- El conflicto escaló por dos expulsiones a Talleres en el primer tiempo, un gol convalidado con dudas y festejos provocadores que desataron agresiones en el alambrado.
- El informe arbitral definirá severas sanciones para ambos clubes por la violencia desatada, que incluyó heridos y ataques al vestuario de los jueces.
El fútbol quedó para otro momento. Atlético y Talleres protagonizaron una tarde escandalosa en Ojo de Agua, donde el “Decano” se impuso por 2-0, por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura Proyección de Reserva. Sin embargo, el resultado quedó relegado por una batalla campal que involucró a futbolistas e integrantes de los cuerpos técnicos de ambos equipos.
El clima estuvo enrarecido desde los primeros minutos. Antes de que se cumplieran cinco, el árbitro expulsó a Joaquín Soria, de Talleres, después de una infracción cometida por Joaquín Salas para detener un ataque. La decisión generó fuertes cuestionamientos del conjunto cordobés.
A los 44 minutos llegó la segunda expulsión. Daniel Ribera vio la tarjeta roja después de protestar por una infracción y, según las versiones del encuentro, insultar al árbitro.
Con dos futbolistas menos, Talleres comenzó a mostrar un creciente malestar con la terna arbitral. Al finalizar el primer tiempo, integrantes de su cuerpo técnico, especialmente los hermanos Lautaro y Germán Acosta, junto con algunos jugadores, se acercaron para reclamar por las decisiones.
Los insultos y los intentos de agresión se prolongaron durante varios minutos. Incluso el veedor del encuentro recibió agresiones verbales y los árbitros debieron ser custodiados por personal de seguridad privada.
ðð» VIOLENCIA EN LA RESERVA â En la derrota de la reserva de #Talleres por 0-2 frente a #AtleticoTucumÃ¡n, jugadores de ambos equipos se tomaron a golpes de puÃ±o. â½ï¸ Un hecho lamentable, que no deberÃa repetirse. ð¥ El Tuiter Matador https://t.co/0DCd3xMqiS— 351 Deportes (@351Deportes) October 8, 2026
Dos goles polémicos y una pelea generalizada
El segundo tiempo tampoco estuvo exento de controversias. Apenas comenzado, Jeremías Gallardo tuvo la oportunidad de adelantar a Talleres desde el punto penal, después de recibir una infracción de Ezequiel Godoy. Sin embargo, su remate terminó por encima del travesaño.
Atlético también generó situaciones de peligro, con disparos que impactaron en los postes y buenas intervenciones del arquero visitante.
Cuando el empate parecía inevitable, llegó otra jugada discutida. Germain Vallejo conectó una volea que impactó en el travesaño y volvió a golpear en el caño. El árbitro y su primer asistente interpretaron que la pelota había cruzado completamente la línea y convalidaron el gol, pese a las protestas de Talleres.
Poco después, Carlos Abeldaño convirtió el 2-0 y protagonizó un cruce con el número 3 del conjunto cordobés. Según relató el jugador de Atlético, su rival había insultado a su madre. El episodio terminó con la expulsión del delantero tucumano.
Sin embargo, la tensión se trasladó hacia el alambrado que separa el campo de juego de la única tribuna del predio. Allí, el festejo de Abeldaño y sus familiares provocó una reacción de los hermanos Rodrigo y Lautaro Acosta, que habían sido expulsados y seguían el encuentro desde ese sector.
La discusión derivó en una pelea generalizada con golpes de puño y patadas, en la que participaron jugadores e integrantes de ambos cuerpos técnicos. Los incidentes se extendieron durante varios minutos y, en medio de las escenas, pudo observarse a un futbolista con una herida.
Finalmente, algunos jugadores de Talleres intervinieron para retirar a integrantes de su cuerpo técnico y conseguir que la situación comenzara a controlarse.
No obstante, los reclamos continuaron cerca del vestuario arbitral. Incluso se observó a un miembro del cuerpo técnico visitante pateando la puerta del lugar donde se encontraba la terna.
Así, el triunfo de Atlético quedó completamente opacado por los incidentes. El informe arbitral será determinante para establecer las posibles sanciones después de una jornada en la que las expulsiones, las decisiones discutidas y la violencia terminaron siendo protagonistas.