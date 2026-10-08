Las escuelas se preparan para su temporada de pileta

“Escuela que aprenden en el agua“ es un proyecto para el desarrollo de las habilidades acuáticas de los estudiantes en el marco de las actividades de Educación Física. “En la pileta, el aprendizaje no se reduce a aprender a nadar, sino que habilita experiencias corporales significativas donde se fortalecen capacidades motrices como la coordinación, el control postural y la respiración”, explicó Aldana Otero, directora de Educación Física del Ministerio de Educación. Señaló que durante las clases de pileta se construyen muchos aprendizajes como los vinculados a la toma de decisiones y a la comprensión de consignas. También se desarrollan aspectos socioemocionales esenciales como la confianza, la autorregulación y el respeto hacia los demás.