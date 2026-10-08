Falcioni mueve piezas en Atlético: dos cambios y varias novedades antes de visitar a Gimnasia La Plata

El plantel realizó este jueves por la mañana el último entrenamiento en el complejo Ojo de Agua antes del viaje. Falcioni aprovechó la práctica para realizar trabajos tácticos y terminar de ajustar los detalles para el encuentro frente al conjunto platense. Luego del entrenamiento, los futbolistas almorzaron y regresaron a sus domicilios. Por la tarde, volverán a reunirse para trasladarse al aeropuerto y abordar el vuelo rumbo a Buenos Aires.