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Falcioni mueve piezas en Atlético: dos cambios y varias novedades antes de visitar a Gimnasia La Plata

El “Decano” tendrá modificaciones respecto de la derrota contra Barracas Central. Leandro Díaz avanza en su recuperación.

PANORAMA CLARO. Falcioni tiene todo listo para enfrentar a Gimnasia en El Bosque.
PANORAMA CLARO. Falcioni tiene todo listo para enfrentar a Gimnasia en El Bosque.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Julio César Falcioni definió dos cambios en Atlético Tucumán para visitar a Gimnasia en La Plata, con el objetivo de cortar una racha negativa tras caer ante Barracas Central.
  • Julián Fernández y Clever Ferreira ingresan al once titular, mientras que Alexis Canelo vuelve a la nómina de convocados tras recuperarse de una lesión muscular.
  • El Decano arrastra tres derrotas consecutivas y necesita imperiosamente sumar en La Plata para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a los playoffs del torneo.
Resumen generado con IA

Atléticotiene prácticamente todo definido para visitar a Gimnasia. Julio César Falcioni prepara dos modificaciones respecto del equipo que viene de perder 3 a 2 contra Barracas Central: Julián Fernández ingresará por el suspendido Leonel Vega, mientras que Clever Ferreira regresará a la defensa en lugar de Gianluca Ferrari.

La presencia del paraguayo tuvo un capítulo particular en las últimas horas. Ferreira debía viajar ayer a Tucumán para sumarse al plantel, pero la tormenta que afectó a Buenos Aires provocó la cancelación de su vuelo. Por ese motivo, permaneció en el hotel Continental, donde aguardó la llegada de sus compañeros.

El entrenador también mantendrá la confianza en Ramiro Ruiz Rodríguez, que continuará como referencia ofensiva. De esta manera, Manuel Brondo volverá a esperar su oportunidad entre los relevos.

El plantel realizó este jueves por la mañana el último entrenamiento en el complejo Ojo de Agua antes del viaje. Falcioni aprovechó la práctica para realizar trabajos tácticos y terminar de ajustar los detalles para el encuentro frente al conjunto platense. Luego del entrenamiento, los futbolistas almorzaron y regresaron a sus domicilios. Por la tarde, volverán a reunirse para trasladarse al aeropuerto y abordar el vuelo rumbo a Buenos Aires.

La delegación estará compuesta por 24 futbolistas y tendrá como principal novedad el regreso de Alexis Canelo. El delantero dejó atrás el desgarro que lo había marginado de los últimos partidos y volverá a integrar la convocatoria. También viajará Mauro Carrizo, volante central que se sumó a la lista.

En relación a los jugadores que estuvieron concentrados ante Barracas Central, Canelo ocupará el lugar de Vega y Ferreira reemplazará a Jung.

La idea es que el "Loco" pueda jugar contra Rosario Central

Leandro Díaz, mientras tanto, todavía deberá esperar. El delantero continúa con la recuperación del desgarro que sufrió y ya comenzó la etapa final de puesta a punto, con trabajos de carrera. Su evolución es favorable y la intención del cuerpo técnico es que pueda estar disponible para el próximo sábado, cuando Atlético reciba a Rosario Central.

Atlético llega a La Plata con la necesidad de volver a sumar tras tres derrotas consecutivas y recuperar terreno en la pelea por los playoffs del Clausura.

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