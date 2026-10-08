Jorge Rial sorprendió con un mensaje para su hija Morena: "Que valga la pena el sufrimiento"

Resumen para apurados
- Jorge Rial compartió este jueves en redes un emotivo mensaje de apoyo a su hija Morena, tras reencontrarse ella con sus dos hijos en Buenos Aires luego de meses de distanciamiento.
- Morena, bajo prisión domiciliaria hace seis meses por causas judiciales, obtuvo un permiso especial de dos horas para asistir al cumpleaños de su hijo menor en Colegiales.
- La publicación marca una tregua y un posible inicio de reconciliación en la conflictiva relación entre Rial y su hija, tras un prolongado período de tensiones mediáticas.
Después de varios meses marcados por la tensión y la distancia, Jorge Rial tuvo un gesto de acercamiento hacia su hija Morena. El periodista compartió en sus redes sociales una fotografía de la mediática junto a sus dos hijos y acompañó la imagen con un mensaje cargado de emoción.
Morena Rial atraviesa desde hace seis meses una prisión domiciliaria luego de quedar involucrada en hechos delictivos. Esta semana, sin embargo, volvió a ser noticia por un motivo diferente: pudo reencontrarse con sus dos hijos, Amadeo y Francesco Benicio.
El menor cumplió dos años el martes y, para participar del festejo, Francesco viajó desde Córdoba junto a su papá. El encuentro se produjo luego de que Morena recibiera una autorización de la Justicia para salir de su domicilio durante dos horas y asistir al cumpleaños de Amadeo.
Este jueves, Jorge Rial publicó en sus historias de Instagram una fotografía en la que aparece su hija junto a los dos chicos. “Todo tiene que tener un final feliz en algún momento para que valga la pena el sufrimiento, la pelea y hasta casi dejar la vida en el camino”, escribió el periodista, junto a un GIF de corazones.
El regreso de Morena a una reunión familiar
La autorización judicial permitió que Morena volviera a mostrarse públicamente después de varios meses de cumplir prisión domiciliaria. El festejo de Amadeo se realizó en una plaza de Colegiales y contó con la presencia de familiares y personas cercanas.
Las imágenes fueron difundidas por Fernanda Iglesias durante la emisión de Puro Show, por eltrece. La periodista destacó el estado de Morena y aseguró que notó un cambio en su aspecto.
“Está muy bien Morena. No sé si la vieron. La verdad que se la ve bastante mejor”, comentó Iglesias. Luego insistió: “Se la ve bastante bien”.
En las fotografías, Morena aparece junto a sus dos hijos y otros familiares y allegados.
El acercamiento entre Morena y sus hijos
Según explicó Iglesias, Facundo, el padre de Francesco, fue quien trasladó al niño desde Córdoba hasta Buenos Aires para que pudiera compartir el cumpleaños de su hermano menor.
La periodista señaló que actualmente existe un acercamiento entre Facundo y Morena y que el padre del primogénito busca favorecer nuevamente el vínculo entre la mediática y su hijo mayor.
“Se empezaron a vincular Facundo, que es el papá del primogénito. Quiere que nuevamente Morena pueda vincularse con su hijo”, explicó Iglesias.
La relación entre ambos había atravesado momentos de tensión, aunque actualmente se habría producido un acercamiento que permitió que Francesco y Amadeo pudieran compartir el festejo.
En las imágenes también aparece Rocío, una persona cercana a Morena que actualmente la acompaña en el cuidado cotidiano de Amadeo. De acuerdo con lo explicado por Iglesias, Rocío ayuda con el niño mientras Morena cumple la prisión domiciliaria y tiene restringida su posibilidad de salir de su casa.
El reencuentro familiar y el mensaje de Jorge Rial marcaron así un nuevo capítulo en la relación con su hija, después de meses de conflictos y distancia.