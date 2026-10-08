Estados Unidos acusó a Nicolás Maduro y Cilia Flores de conspirar para cometer torturas

Además, la Fiscalía extendió a Flores la acusación por conspiración para cometer narcoterrorismo que hasta ahora solo pesaba contra Maduro. Los acusados "se unieron, conspiraron, confabularon y acordaron, de forma intencionada y a sabiendas, entre sí y con otras personas, infringir el artículo 960a del título 21 del Código de los Estados Unidos (que castiga el narcoterrorismo)", alega en el escrito la Fiscalía.