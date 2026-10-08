Estados Unidos acusó a Nicolás Maduro y Cilia Flores de conspirar para cometer torturas

La Justicia de Estados Unidos (EEUU) acusó este jueves al depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, de conspiración para cometer torturas.
Este cargo se suma a los de narcotráfico y tráfico de armas que se les presentaron tras ser capturados en una operación militar estadounidense en Caracas el 3 de enero de este año, tras la cual fueron trasladados a una cárcel en Brooklyn, consignó la cadena DW con base en agencias internacionales.
La Fiscalía acusa a la pareja de poner en práctica una estrategia de "represión y torturas" para mantenerse en el poder. En concreto, describe presuntas torturas llevadas a cabo por Maduro y Flores contra opositores, militares y otras personas detenidas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses. En el escrito de la Fiscalía se detallan presiones, descargas eléctricas y amenazas contra familiares, entre otras prácticas.
Según la acusación, "los abusos de las autoridades venezolanas contra ciudadanos estadounidenses" crecían a medida que aumentaba la retórica de Washington contra Caracas. Uno de los casos de ciudadanos estadounidenses descritos en la nueva acusación, identificado como "víctima 7”, recoge que fue víctima de torturas tras ser "acusado falsamente de participar en una conspiración para asesinar a Maduro".
Denegada solitud de Flores
El reporte judicial señala que ambos "infligieron un intenso dolor y sufrimiento físico y mental" a personas. El supuesto objetivo era "reprimir y castigar a la oposición política, silenciar la disidencia (...), preservar y proteger el poder y la autoridad de los miembros de la conspiración, e intimidar, hostigar y neutralizar a sus oponentes, incluso mediante secuestros".
Además, la Fiscalía extendió a Flores la acusación por conspiración para cometer narcoterrorismo que hasta ahora solo pesaba contra Maduro. Los acusados "se unieron, conspiraron, confabularon y acordaron, de forma intencionada y a sabiendas, entre sí y con otras personas, infringir el artículo 960a del título 21 del Código de los Estados Unidos (que castiga el narcoterrorismo)", alega en el escrito la Fiscalía.
Esta misma jornada, la Justicia estadounidense rechazó una solicitud presentada por la defensa de Flores para que su detención actual sea cambiada por un arresto domiciliario. Los abogados de la esposa de Maduro aseguraron que la exprimera dama de Venezuela sufre un delicado y progresivo deterioro de su salud cardíaca, agravado durante sus meses en prisión, donde comparte unidad con más de 40 reclusas.
"Si de algo sirve, su aspecto hoy no es peor, y tal vez incluso sea algo mejor, que cuando me reuní con ella por primera vez en la audiencia de lectura de cargos" del pasado 5 de enero, señaló el juez Alvin Hellerstein en referencia a la solicitud de la defensa.
Los fiscales también se opusieron, señalando que Flores recibe una atención médica adecuada y que su salida del recinto representa un riesgo "extremo" de fuga y de posible intimidación de testigos.