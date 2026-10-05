Trump aprobó la pena de muerte por pelotón de fusilamiento para un militar condenado por 13 asesinatos

Resumen para apurados
- Donald Trump aprobó este lunes la ejecución por pelotón de fusilamiento del exmilitar Nidal Hasan, condenado por asesinar a 13 personas en una base de Texas en 2009.
- En 2013, un tribunal militar sentenció a muerte a Hasan tras el tiroteo en Fort Hood. La recomendación de aplicarla provino del secretario de Defensa, Pete Hegseth.
- La medida reaviva el debate sobre los métodos de pena de muerte en EE.UU., tras la reciente y fallida ejecución con inyección letal de Christa Pike en Tennessee.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó la ejecución por pelotón de fusilamiento de Nidal Hasan, un psiquiatra del Ejército condenado por asesinar a 13 personas en 2009 en una base militar de Texas, informó este lunes el Pentágono.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, recomendó la aplicación de la pena de muerte y Trump dio su aprobación, según informó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en una publicación en X. Hasan, que tenía el rango de mayor, permanece detenido en la prisión militar de Fort Leavenworth, en Kansas.
Quién es Nidal Hasan, el militar condenado a muerte
Hasan abrió fuego el 5 de noviembre de 2009 dentro del Centro de Preparación para Soldados de Fort Hood, en Texas, donde militares aguardaban para ser desplegados o regresar de misiones en el extranjero.
Durante el ataque, el psiquiatra del Ejército gritó “Allahu Akbar” y mató a 13 personas. Otras 32 resultaron heridas. El hecho fue considerado el tiroteo más mortífero ocurrido en una instalación militar estadounidense.
Hasan fue condenado en 2013 por 13 cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato premeditado. El 28 de agosto de ese año, un tribunal militar lo condenó por unanimidad a la pena de muerte.
La investigación posterior determinó que Hasan había mantenido contactos con el clérigo radical Anwar al Awlaki, quien posteriormente se convirtió en una figura destacada de Al Qaeda en la península arábiga.
Cuándo será la ejecución de Nidal Hasan
Tras la aprobación de Trump, el secretario del Ejército será el encargado de determinar la fecha y el lugar de la ejecución, de acuerdo con el Pentágono.
La decisión vuelve a poner el foco sobre los métodos de ejecución en Estados Unidos, especialmente después de la fallida ejecución de Christa Pike en Tennessee.
Qué pasó con Christa Pike
Pike, de 50 años, sobrevivió el jueves pasado a dos dosis de inyección letal durante su ejecución en Tennessee. Luego fue trasladada a un hospital, donde permanecía en estado crítico y conectada a un respirador, según la información difundida el domingo.
El caso generó una controversia sobre la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos. Tras el episodio, el gobernador de Tennessee, el republicano Bill Lee, suspendió las ejecuciones en el estado durante el resto de 2026.
La autorización de Trump para ejecutar a Hasan mediante un pelotón de fusilamiento se produce, de esta manera, pocos días después del fallido procedimiento contra Pike.