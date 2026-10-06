Senadores demócratas acusaron a Trump de haber interferido en las elecciones de Brasil

Resumen para apurados
- Tres senadores demócratas de EE. UU. acusaron al gobierno de Donald Trump de interferir en las elecciones de Brasil mediante sanciones económicas y presiones diplomáticas.
- En una carta a Marco Rubio, denunciaron reuniones con el bolsonarismo y un patrón regional de injerencia que incluyó el apoyo financiero al gobierno argentino en 2025.
- Los legisladores advirtieron que estas presiones socavan la confianza en las instituciones democráticas y ponen en riesgo las relaciones bilaterales en América Latina.
Tres senadores demócratas de Estados Unidos acusaron a la administración de Donald Trump de intentar interferir en el proceso electoral de Brasil y advirtieron sobre un supuesto “patrón de injerencia” de Washington en elecciones de distintos países de América Latina. Entre los antecedentes mencionados incluyeron las elecciones legislativas argentinas de 2025.
La acusación fue formulada en una carta enviada el 29 de septiembre al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por Jeanne Shaheen, integrante de mayor rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Tim Kaine y Peter Welch.
Los legisladores reclamaron a Rubio que Estados Unidos reconozca el resultado de las elecciones brasileñas y que el Departamento de Estado trabaje con sus socios regionales para monitorear los procesos electorales y judiciales del hemisferio occidental.
En la misiva, los senadores expresaron su preocupación por las “recientes acciones” de la administración Trump hacia Brasil, entre ellas la imposición de aranceles y sanciones selectivas que, según sostuvieron, buscaron influir sobre el proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro.
Bolsonaro fue condenado en Brasil por su participación en una trama destinada a desconocer el resultado de las elecciones de 2022 y mantenerlo en el poder. Los senadores consideraron que las medidas adoptadas por Washington podían afectar la relación bilateral con Brasil, al que definieron como un socio comercial estratégico de Estados Unidos.
Las acusaciones contra la administración Trump
Los demócratas también cuestionaron el nombramiento de Darren Beattie como asesor principal para asuntos vinculados con Brasil en el Departamento de Estado. Lo calificaron como un “extremista de ultraderecha y supremacista blanco” y señalaron que había realizado declaraciones que, según su interpretación, evidenciaban un compromiso ideológico con sectores de la ultraderecha brasileña.
A esto sumaron la imposición de elevados aranceles a las importaciones provenientes de Brasil y la relación pública que Trump mantuvo con Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño.
Los senadores señalaron particularmente una reunión entre Trump y Flávio Bolsonaro en la Casa Blanca, celebrada en mayo, y consideraron que ese encuentro, acompañado de una fotografía de ambos en el Despacho Oval, constituía una señal de la disposición de la administración estadounidense a intervenir en la política brasileña.
Según los legisladores, el conjunto de estas medidas representaba un “aparente intento de interferir y, potencialmente, socavar” el proceso electoral brasileño.
En ese escenario, reclamaron a la Casa Blanca que no profundizara el deterioro de la relación bilateral y advirtieron que la presión diplomática, económica y política de Washington podía “socavar la confianza” en las instituciones democráticas brasileñas.
La referencia a las elecciones argentinas de 2025
La carta también incluyó una referencia a las elecciones legislativas argentinas de 2025 como parte de lo que los senadores definieron como un patrón más amplio de intervención de la administración Trump en procesos electorales latinoamericanos.
Los legisladores mencionaron, además, las elecciones presidenciales de Honduras y Colombia y sostuvieron que las acciones de Washington durante esos procesos podían afectar la autonomía de las instituciones democráticas y la confianza de los ciudadanos en los resultados electorales.
“Estas acciones reflejan un patrón más amplio y profundamente preocupante de injerencia por parte de la Administración Trump en los recientes procesos electorales en América Latina”, afirmaron.
Los senadores advirtieron que este comportamiento no solo podía afectar la integridad de los procesos electorales de cada país, sino también “erosionar progresivamente la confianza del electorado” en las instituciones democráticas de toda la región.
En el caso argentino, la referencia apunta al fuerte respaldo que la administración Trump brindó al gobierno de Javier Milei antes de las elecciones legislativas de 2025.
Un mes antes de esos comicios, el entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, había anunciado un paquete de respaldo financiero para la Argentina que incluyó un swap por U$S 20.000 millones destinado a reforzar las reservas internacionales.