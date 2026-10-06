Mundo

Senadores demócratas acusaron a Trump de haber interferido en las elecciones de Brasil

En una carta dirigida a Marco Rubio, tres legisladores estadounidenses cuestionaron el uso de aranceles y sanciones contra Brasil.

Donald Trump y el rol político frente al proceso electoral en Brasil.
Donald Trump y el rol político frente al proceso electoral en Brasil.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tres senadores demócratas de EE. UU. acusaron al gobierno de Donald Trump de interferir en las elecciones de Brasil mediante sanciones económicas y presiones diplomáticas.
  • En una carta a Marco Rubio, denunciaron reuniones con el bolsonarismo y un patrón regional de injerencia que incluyó el apoyo financiero al gobierno argentino en 2025.
  • Los legisladores advirtieron que estas presiones socavan la confianza en las instituciones democráticas y ponen en riesgo las relaciones bilaterales en América Latina.
Resumen generado con IA

Tres senadores demócratas de Estados Unidos acusaron a la administración de Donald Trump de intentar interferir en el proceso electoral de Brasil y advirtieron sobre un supuesto “patrón de injerencia” de Washington en elecciones de distintos países de América Latina. Entre los antecedentes mencionados incluyeron las elecciones legislativas argentinas de 2025.

Definiciones electorales en Brasil: Lula ya trabaja para remontar en el balotaje

Definiciones electorales en Brasil: Lula ya trabaja para remontar en el balotaje

La acusación fue formulada en una carta enviada el 29 de septiembre al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por Jeanne Shaheen, integrante de mayor rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Tim Kaine y Peter Welch.

Tres semanas para la segunda vuelta en Brasil: Bolsonaro, más fuerte, navega la ola conservadora

Tres semanas para la segunda vuelta en Brasil: Bolsonaro, más fuerte, navega la ola conservadora

Los legisladores reclamaron a Rubio que Estados Unidos reconozca el resultado de las elecciones brasileñas y que el Departamento de Estado trabaje con sus socios regionales para monitorear los procesos electorales y judiciales del hemisferio occidental.

Brasil: a quién mandarán a votar los candidatos que quedaron afuera de la contienda electoral

Brasil: a quién mandarán a votar los candidatos que quedaron afuera de la contienda electoral

En la misiva, los senadores expresaron su preocupación por las “recientes acciones” de la administración Trump hacia Brasil, entre ellas la imposición de aranceles y sanciones selectivas que, según sostuvieron, buscaron influir sobre el proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro.

El Congreso de Brasil puede amnistiar al ex presidente Jair Bolsonaro

El Congreso de Brasil puede amnistiar al ex presidente Jair Bolsonaro

Bolsonaro fue condenado en Brasil por su participación en una trama destinada a desconocer el resultado de las elecciones de 2022 y mantenerlo en el poder. Los senadores consideraron que las medidas adoptadas por Washington podían afectar la relación bilateral con Brasil, al que definieron como un socio comercial estratégico de Estados Unidos.

Las acusaciones contra la administración Trump

Los demócratas también cuestionaron el nombramiento de Darren Beattie como asesor principal para asuntos vinculados con Brasil en el Departamento de Estado. Lo calificaron como un “extremista de ultraderecha y supremacista blanco” y señalaron que había realizado declaraciones que, según su interpretación, evidenciaban un compromiso ideológico con sectores de la ultraderecha brasileña.

A esto sumaron la imposición de elevados aranceles a las importaciones provenientes de Brasil y la relación pública que Trump mantuvo con Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño.

Los senadores señalaron particularmente una reunión entre Trump y Flávio Bolsonaro en la Casa Blanca, celebrada en mayo, y consideraron que ese encuentro, acompañado de una fotografía de ambos en el Despacho Oval, constituía una señal de la disposición de la administración estadounidense a intervenir en la política brasileña.

Según los legisladores, el conjunto de estas medidas representaba un “aparente intento de interferir y, potencialmente, socavar” el proceso electoral brasileño.

En ese escenario, reclamaron a la Casa Blanca que no profundizara el deterioro de la relación bilateral y advirtieron que la presión diplomática, económica y política de Washington podía “socavar la confianza” en las instituciones democráticas brasileñas.

La referencia a las elecciones argentinas de 2025

La carta también incluyó una referencia a las elecciones legislativas argentinas de 2025 como parte de lo que los senadores definieron como un patrón más amplio de intervención de la administración Trump en procesos electorales latinoamericanos.

Los legisladores mencionaron, además, las elecciones presidenciales de Honduras y Colombia y sostuvieron que las acciones de Washington durante esos procesos podían afectar la autonomía de las instituciones democráticas y la confianza de los ciudadanos en los resultados electorales.

“Estas acciones reflejan un patrón más amplio y profundamente preocupante de injerencia por parte de la Administración Trump en los recientes procesos electorales en América Latina”, afirmaron.

Los senadores advirtieron que este comportamiento no solo podía afectar la integridad de los procesos electorales de cada país, sino también “erosionar progresivamente la confianza del electorado” en las instituciones democráticas de toda la región.

En el caso argentino, la referencia apunta al fuerte respaldo que la administración Trump brindó al gobierno de Javier Milei antes de las elecciones legislativas de 2025.

Un mes antes de esos comicios, el entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, había anunciado un paquete de respaldo financiero para la Argentina que incluyó un swap por U$S 20.000 millones destinado a reforzar las reservas internacionales.

Temas Estados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Definiciones electorales en Brasil: Lula ya trabaja para remontar en el balotaje

Definiciones electorales en Brasil: Lula ya trabaja para remontar en el balotaje

Tres semanas para la segunda vuelta en Brasil: Bolsonaro, más fuerte, navega la ola conservadora

Tres semanas para la segunda vuelta en Brasil: Bolsonaro, más fuerte, navega la ola conservadora

Brasil: a quién mandarán a votar los candidatos que quedaron afuera de la contienda electoral

Brasil: a quién mandarán a votar los candidatos que quedaron afuera de la contienda electoral

El Congreso de Brasil puede amnistiar al ex presidente Jair Bolsonaro

El Congreso de Brasil puede amnistiar al ex presidente Jair Bolsonaro

Estados Unidos: la mujer condenada a pena de muerte sobrevivió tras recibir dos inyecciones letales y ahora está hospitalizada

Estados Unidos: la mujer condenada a pena de muerte sobrevivió tras recibir dos inyecciones letales y ahora está hospitalizada

Lo más popular
Cómo China usa 27 espejos gigantes para descongelar el suelo y construir una megapresa en la montaña
1

Cómo China usa 27 espejos gigantes para descongelar el suelo y construir una megapresa en la montaña

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?
2

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán
3

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

Argentina-Benín: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber de la última noche de Messi con la Selección
4

Argentina-Benín: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber de la última noche de Messi con la Selección

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027
5

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027

Ranking notas premium
Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos
1

Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?
2

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán
3

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

Mercado de la Ciudad: el municipio abre la licitación para el alquiler de locales
4

Mercado de la Ciudad: el municipio abre la licitación para el alquiler de locales

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027
5

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027

Más Noticias
El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

El copiloto que intentó estrellar un avión de Flydubai confesó que quería “morir como mártir”

El copiloto que intentó estrellar un avión de Flydubai confesó que quería “morir como mártir”

Cómo China usa 27 espejos gigantes para descongelar el suelo y construir una megapresa en la montaña

Cómo China usa 27 espejos gigantes para descongelar el suelo y construir una megapresa en la montaña

Horóscopo chino: los signos del horóscopo chino que recibirán un impulso clave en octubre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos del horóscopo chino que recibirán un impulso clave en octubre, según Ludovica Squirru

Qué artistas cantarán y qué sorpresa guarda la AFA: todo lo que pasará en la despedida de Lionel Messi

Qué artistas cantarán y qué sorpresa guarda la AFA: todo lo que pasará en la despedida de Lionel Messi

Argentina-Benín: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber de la última noche de Messi con la Selección

Argentina-Benín: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber de la última noche de Messi con la Selección

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?

Comentarios