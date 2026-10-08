¿Sentís que tenés que pensar en todo? Una psicóloga explica cómo pesa la carga mental

“Funcionamos siempre, pero ¿a qué costo?”. La pregunta de la psicóloga Verónica Figueroa (MP 1747) apunta a un desgaste que no siempre se ve: el de estar pensando qué necesitan los demás, qué falta resolver y qué podría salir mal. La comida, los cuidados, la casa y el trabajo siguen ocupando la cabeza incluso cuando no se está haciendo ninguna de esas tareas.