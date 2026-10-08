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Qué fue de la vida de Luciano Castro tras su polémica separación de Griselda Sicialiani

Tras su separación de Griselda Siciliani, Luciano Castro atraviesa una nueva etapa personal y profesional. Mientras mantiene el foco en sus hijos, el actor prepara su regreso a Netflix con una serie que llegará en 2027.

Luciano Castro vuelve a Netflix con una serie de Sebastián Ortega que se estrenará en 2027
Luciano Castro vuelve a Netflix con una serie de Sebastián Ortega que se estrenará en 2027 Hola
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Luciano Castro graba en Buenos Aires la serie de Netflix 'Tiempo al tiempo', reenfocando su vida laboral y familiar tras separarse de Griselda Siciliani.
  • Tras la polémica ruptura por el caso 'Hola guapa', el actor adoptó un perfil bajo, priorizó el vínculo con sus hijos y avanzó en proyectos de ficción junto a Sebastián Ortega.
  • La ficción llegará a Netflix en 2027 con un elenco estelar, lo que marcará el regreso definitivo de Castro al streaming y su consolidación profesional tras los escándalos.
Resumen generado con IA

Después de una separación que generó repercusión en el mundo del espectáculo, Luciano Castro atraviesa una nueva etapa personal y profesional. El actor volvió a concentrarse en el trabajo y tiene entre sus próximos proyectos una serie de Netflix que llegará a la plataforma durante 2027.

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Se trata de Tiempo al tiempo, la ficción creada por Sebastián Ortega que ya comenzó a rodarse en Buenos Aires y que marcará el reencuentro de Castro con una producción vinculada a Underground. Mientras avanza con las grabaciones, el actor también continúa realizando trabajos con distintas marcas de indumentaria y recupera progresivamente su presencia pública.

Qué pasó con Luciano Castro después de su separación de Griselda Siciliani

La vida sentimental de Luciano Castro volvió a estar en el centro de la atención después de su separación de Griselda Siciliani, una relación que había comenzado en 2024 y que tuvo distintas etapas antes de llegar a su final tras el escándalo de "Hola guapa".

Tras la ruptura, el actor mantuvo un perfil más reservado y concentró buena parte de su tiempo en sus hijos y en sus compromisos laborales. En los últimos meses, además, Sabrina Rojas, su ex pareja y madre de sus hijos, habló sobre el presente de Castro y aseguró que lo veía bien.

La conductora también contó que el actor había terminado de grabar una serie y que se encontraba preparando un nuevo proyecto. Según explicó, actualmente lo veía “más presente” y destacó su rol como padre.

En marzo, Castro también había hecho referencia a su situación personal y contó que atravesaba un proceso de recuperación mientras retomaba sus obligaciones profesionales. “Estoy sanando para mí y mis hijos”, había expresado en aquel momento.

Luciano Castro vuelve a Netflix con Tiempo al tiempo

En medio de esta nueva etapa, el actor se prepara para regresar a Netflix con Tiempo al tiempo, una ficción que originalmente había sido anunciada como El tiempo puede esperar.

La historia está ambientada a partir de una particular relación con el paso del tiempo. Bruno y Florencia son una pareja joven de los años 90 que planea compartir su vida hasta que él desaparece misteriosamente.

Tres décadas después, Bruno reaparece sin haber envejecido y con la sensación de que apenas pasaron unas horas. Florencia, en cambio, vivió esos 30 años y tuvo que continuar con su vida. El reencuentro será el punto de partida de una historia que combina romance, nostalgia, amistad y fantasía.

El elenco está encabezado por Castro junto a Carla Peterson, Jerónimo Bosia y Valentina Zenere. También participan Pablo Rago, Jorgelina Aruzzi, Alan Sabbagh, María Leal, Juan Leyrado, Verónica Llinás, Leticia Siciliani, Leonora Balcarce, Toto Ferro y Mariana Genesio.

Netflix incluyó a Tiempo al tiempo entre sus producciones argentinas previstas para 2027. Por el momento, la plataforma no confirmó una fecha exacta de estreno ni presentó imágenes oficiales de los personajes.

Así, mientras su vida personal atraviesa una nueva etapa después de su separación de Griselda Siciliani, Luciano Castro vuelve a poner el foco en su carrera y suma un nuevo desafío con una ficción que promete convertirse en uno de sus próximos trabajos destacados.

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