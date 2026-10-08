Qué fue de la vida de Luciano Castro tras su polémica separación de Griselda Sicialiani

Qué pasó con Luciano Castro después de su separación de Griselda Siciliani

La vida sentimental de Luciano Castro volvió a estar en el centro de la atención después de su separación de Griselda Siciliani, una relación que había comenzado en 2024 y que tuvo distintas etapas antes de llegar a su final tras el escándalo de "Hola guapa".