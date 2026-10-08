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Las fallas de Netanyahu: críticas a poco de las elecciones

Sus opositores lo acusan de no haber protegido a Israel.

Benjamin Netanyahu.
Benjamin Netanyahu.
Hace 2 Hs

A pocas semanas de las legislativas, el primer ministro Benjamin Netanyahu se jacta de haber terminado con los enemigos de Israel, pero tres años después del ataque de Hamas del 7 de octubre, sus críticos lo acusan de no haber protegido el país.

Netanyahu, el primer ministro que más años ha estado en el cargo en Israel, ha hecho de la seguridad el eje de su doctrina. Pero antes de las elecciones del 27 de octubre, su permanencia en el poder pende de un hilo y sus críticos lo acusan de haber fallado en este objetivo. Durante una ceremonia oficial de conmemoración del 7 de octubre, el padre de una de las 1.221 víctimas interpeló al líder israelí, de 76 años. “No supiste proteger a mi hijo el 7 de octubre, ni a las otras 1.200 personas asesinadas ¡Vergüenza debería darte!”.

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Hamas sufrió miles de bajas a lo largo de dos años de campaña israelí en Gaza, y sus principales líderes fueron asesinados, si bien el movimiento islamista palestino no fue ni mucho menos “eliminado”, como prometió el gobierno de Netanyahu.

Algo similar ocurrió en Líbano con el movimiento proiraní Hezbollah y con el propio régimen de Teherán.

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