Las fallas de Netanyahu: críticas a poco de las elecciones

Netanyahu, el primer ministro que más años ha estado en el cargo en Israel, ha hecho de la seguridad el eje de su doctrina. Pero antes de las elecciones del 27 de octubre, su permanencia en el poder pende de un hilo y sus críticos lo acusan de haber fallado en este objetivo. Durante una ceremonia oficial de conmemoración del 7 de octubre, el padre de una de las 1.221 víctimas interpeló al líder israelí, de 76 años. “No supiste proteger a mi hijo el 7 de octubre, ni a las otras 1.200 personas asesinadas ¡Vergüenza debería darte!”.