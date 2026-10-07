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Más de 500 alumnos tucumanos se reúnen en el Teatro San Martín para la gran jornada de "Un Corto para la Historia"

"Darles voz a los jóvenes a través del cine es la herramienta más poderosa para visibilizar y enfrentar problemáticas complejas como el acoso escolar".

Más de 500 alumnos tucumanos se reúnen en el Teatro San Martín para la gran jornada de Un Corto para la Historia
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Más de 500 alumnos tucumanos se reúnen este jueves en el Teatro San Martín para la final de "Un Corto para la Historia", certamen contra el acoso escolar y el ciberbullying.
  • La tercera edición del certamen audiovisual convocó a más de 100 colegios de la provincia y seleccionó a 20 finalistas con el apoyo de docentes y autoridades provinciales.
  • El uso del cine busca consolidarse como una herramienta clave para visibilizar el acoso escolar y fomentar el compromiso de los jóvenes como agentes de cambio institucional.
Resumen generado con IA

El Teatro San Martín será sede de la jornada y selección de los 20 colegios finalistas de la 3ª edición del concurso audiovisual "Un Corto para la Historia". La iniciativa convocó a más de 100 instituciones educativas de toda la provincia de Tucumán para abordar, desde el lenguaje cinematográfico, la concientización y prevención del bullying y ciberbullying en las aulas.  

El encuentro, que se realizará este jueves a las 9.30, reunirá a más de 500 alumnos que participarán de una jornada de proyección, cine, reflexión y celebración. El acto contará con el respaldo institucional de las máximas autoridades provinciales, incluyendo la participación del vicegobernador Miguel Acevedo, la ministra de Educación, Susana Montaldo, y el legislador José Cano, impulsor central de este programa de integración escolar.  

"Darles voz a los jóvenes a través del cine es la herramienta más poderosa para visibilizar y enfrentar problemáticas complejas como el acoso escolar. Los estudiantes han demostrado un compromiso enorme y hoy son los verdaderos protagonistas de este cambio en nuestras escuelas", remarcó José Cano respecto al impacto sostenido de la iniciativa.

Durante la mañana se realizará la proyección de los cortometrajes destacados elaborados por las distintas comunidades educativas, se anunciarán los ganadores y habrá un anuncio sorpresa destinado a los docentes que acompañaron y guiaron el proceso. Quedan convocados periodistas y medios de comunicación para la cobertura de una jornada donde el talento joven tucumano marca la agenda pública.

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