Más de 500 alumnos tucumanos se reúnen en el Teatro San Martín para la gran jornada de "Un Corto para la Historia"

El encuentro, que se realizará este jueves a las 9.30, reunirá a más de 500 alumnos que participarán de una jornada de proyección, cine, reflexión y celebración. El acto contará con el respaldo institucional de las máximas autoridades provinciales, incluyendo la participación del vicegobernador Miguel Acevedo, la ministra de Educación, Susana Montaldo, y el legislador José Cano, impulsor central de este programa de integración escolar.