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World Rugby modificó el reglamento para sancionar dos tackles peligrosos

La entidad incorporó explícitamente el “hip drop” dentro del juego sucio y reforzó la aplicación de la norma sobre el “knee drop”. Ambas técnicas serán sancionadas, como mínimo, con un penal.

World Rugby anunció cambios en el reglamento.
World Rugby anunció cambios en el reglamento.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • World Rugby modificó su reglamento global para sancionar los tackles peligrosos "hip drop" y "knee drop" con penal mínimo, buscando proteger la integridad de los jugadores.
  • La medida surge tras estudios de la Universidad Leeds Beckett que alertaron sobre graves lesiones en piernas y el aumento de estas maniobras en partidos de rugby de 15 y seven.
  • Con vigencia inmediata desde este fin de semana, la entidad busca erradicar estas técnicas riesgosas y consolidar la seguridad física como eje central del deporte a nivel mundial.
Resumen generado con IA

World Rugby aprobó modificaciones reglamentarias y nuevas directrices destinadas a eliminar dos técnicas de tackle consideradas peligrosas para la integridad de los jugadores. Los cambios alcanzan al denominado “hip drop” y al “knee drop”, que serán castigados como mínimo con un golpe de castigo.

La decisión fue adoptada por el Comité Ejecutivo después de diferentes investigaciones sobre los riesgos asociados a ambas acciones.

El tackle hip drop se produce cuando el defensor utiliza el peso de su cuerpo para derribar al rival y cae desde atrás sobre las piernas del portador de la pelota. Para combatir esta acción, World Rugby modificó la Regla 9.13 y la incorporó explícitamente dentro de las situaciones consideradas juego sucio.

El knee drop, en tanto, ocurre cuando el defensor se deja caer sobre una o ambas rodillas antes de concretar el tackle. Como el reglamento ya establece que un jugador debe estar sobre sus pies para tacklear, se introdujo una directriz para reforzar su aplicación.

Por qué World Rugby decidió cambiar la normativa

La iniciativa surgió después de la reunión “Shape of the Game”, celebrada en febrero. Posteriormente se conformó un grupo de expertos y se encargaron investigaciones a la Universidad Leeds Beckett, con análisis de partidos de rugby de 15 y seven de diferentes partes del mundo.

“Una vez examinadas las pruebas, quedó claro que los tackles ‘hip drop’, aunque poco frecuentes, podían causar lesiones graves en las piernas. También resultó evidente que los tackles ‘knee drop’ estaban aumentando”, explicó Brett Robinson, presidente de World Rugby.

El dirigente remarcó que la protección de los jugadores motivó la rápida implementación de las medidas. “El bienestar de los jugadores es el eje central de todo lo que hacemos en World Rugby”, señaló.

Además, confirmó que la intención es que estas acciones comiencen a desaparecer inmediatamente del rugby: “Hemos actuado con rapidez para garantizar que los tackles peligrosos de esta naturaleza se eliminen del juego, empezando este mismo fin de semana”.

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