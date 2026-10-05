Argentina presentó oficialmente su candidatura para organizar el Mundial de Rugby 2035

La propuesta establece que, en caso de ser seleccionada, los cuatro países recibirán partidos. Argentina aportó ocho escenarios: el Monumental y el José Amalfitani, en Buenos Aires; el Único Diego Armando Maradona, en La Plata; el Mario Alberto Kempes, en Córdoba; el Madre de Ciudades, en Santiago del Estero; el Padre Martearena, en Salta; el Malvinas Argentinas, en Mendoza; y el Gigante de Arroyito, en Rosario. También fueron incluidos el Maracaná de Río de Janeiro, el Nacional de Santiago de Chile y el Centenario de Montevideo.