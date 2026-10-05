Argentina presentó oficialmente su candidatura para organizar el Mundial de Rugby 2035

Resumen para apurados
- La UAR presentó formalmente ante World Rugby la candidatura conjunta con Uruguay, Chile y Brasil para organizar por primera vez el Mundial de Rugby 2035 en Sudamérica.
- La propuesta prevé partidos en ocho estadios argentinos, sumados al Centenario, el Nacional de Chile y el Maracaná, en un subcontinente que jamás albergó la competencia.
- World Rugby anunciará la sede definitiva en noviembre de 2027, tras una etapa de evaluación técnica que podría posicionar a la región en el centro de la escena deportiva.
La Unión Argentina de Rugby (UAR) dio un paso clave en su objetivo de llevar por primera vez una Copa del Mundo de Rugby a Sudamérica. Junto con las uniones de Uruguay, Chile y Brasil, presentó ante World Rugby la información técnica correspondiente a la candidatura para organizar el Mundial 2035.
La propuesta establece que, en caso de ser seleccionada, los cuatro países recibirán partidos. Argentina aportó ocho escenarios: el Monumental y el José Amalfitani, en Buenos Aires; el Único Diego Armando Maradona, en La Plata; el Mario Alberto Kempes, en Córdoba; el Madre de Ciudades, en Santiago del Estero; el Padre Martearena, en Salta; el Malvinas Argentinas, en Mendoza; y el Gigante de Arroyito, en Rosario. También fueron incluidos el Maracaná de Río de Janeiro, el Nacional de Santiago de Chile y el Centenario de Montevideo.
Cuándo se conocerá la sede del Mundial 2035
El proceso continuará con el análisis de la documentación y las visitas de World Rugby a las ciudades candidatas. En mayo de 2027 se anunciarán las sedes preferidas y la decisión definitiva será tomada por el Consejo de World Rugby en noviembre de ese año.
“Tenemos la oportunidad de mostrarle al mundo nuestra pasión por este deporte, nuestra capacidad para organizar grandes eventos y todo lo que nuestros países pueden ofrecer”, expresó Félix Páez Molina, presidente de la UAR.
La candidatura persigue un objetivo histórico: Sudamérica nunca organizó un Mundial masculino de rugby. Los Pumas, por su parte, participaron de todas las ediciones desde 1987 y alcanzaron tres semifinales, con el tercer puesto de Francia 2007 como su mejor resultado.