Instituto buscará extender ante Boca una racha histórica de 44 años como local

Resumen para apurados
- Instituto, líder de la Zona A, recibirá a Boca en el estadio Kempes por el Torneo Clausura buscando defender la punta y una histórica racha invicta de 44 años como local.
- El club cordobés mudó su localía para albergar a ambas hinchadas. Desde 1982 no pierde de local ante el Xeneize, acumulando cuatro victorias y ocho empates en trece partidos.
- Una victoria no solo extenderá el invicto ante Boca, sino que afianzará al equipo en la cima y lo dejará a un paso de clasificar a la próxima Copa Libertadores.
Instituto afrontará uno de los partidos más importantes de la fecha del Torneo Clausura con un antecedente que alimenta la expectativa en Córdoba. El equipo dirigido por Diego Flores acumula 44 años sin perder como local frente a Boca y buscará prolongar la racha en el estadio Mario Alberto Kempes.
Aunque habitualmente juega en Alta Córdoba, la “Gloria” decidió trasladar su localía al Kempes para permitir la presencia de ambas parcialidades y contar con una mayor capacidad.
El historial refleja el buen desempeño de Instituto cuando recibe al conjunto de la Ribera. De los 13 enfrentamientos en esa condición, solamente perdió uno: fue en 1982, por 3-1. Desde entonces consiguió cuatro triunfos y ocho empates.
La última victoria cordobesa como local frente a Boca se produjo en el Torneo Clausura 2005.
Dos antecedentes en el Kempes
Esta será la tercera ocasión en la que Instituto recibirá a Boca en el estadio mundialista. Los dos antecedentes terminaron igualados: 2-2 en el Clausura 2000 y 1-1 en el Clausura 2006. En el primero de esos encuentros, el actual entrenador xeneize, Rodolfo Arruabarrena, fue titular.
Instituto llega además atravesando un gran presente. Después de 11 fechas, lidera la Zona A con un registro de ocho victorias, un empate y dos derrotas, cuatro puntos por encima de su escolta y cinco por delante de Boca.
La “Gloria” también pelea por ingresar a la próxima Copa Libertadores. Se encuentra sexta en la Tabla Anual y actualmente ocupa puestos de Copa Sudamericana. Está a cuatro unidades de Boca y a seis del líder Independiente Rivadavia.
Un triunfo en el Kempes no solamente permitiría extender una racha de más de cuatro décadas ante Boca: también dejaría a Instituto a un punto de la zona de clasificación a la Libertadores.