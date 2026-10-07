Instituto buscará extender ante Boca una racha histórica de 44 años como local

Dos antecedentes en el Kempes

Esta será la tercera ocasión en la que Instituto recibirá a Boca en el estadio mundialista. Los dos antecedentes terminaron igualados: 2-2 en el Clausura 2000 y 1-1 en el Clausura 2006. En el primero de esos encuentros, el actual entrenador xeneize, Rodolfo Arruabarrena, fue titular.