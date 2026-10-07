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Problemas para el "Vasco": el regreso de Montero obliga a Boca a dejar un extranjero afuera ante Instituto

Con la vuelta del arquero colombiano tras la fecha FIFA, el cuerpo técnico "xeneize" deberá prescindir de un extranjero para cumplir con el reglamento en Córdoba. Quién descansará pensando en las semifinales de la Copa Sudamericana.

Problemas para el Vasco: el regreso de Montero obliga a Boca a dejar un extranjero afuera ante Instituto
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El DT de Boca, Rodolfo Arruabarrena, debe excluir a un extranjero este viernes ante Instituto en Córdoba por la vuelta del arquero Álvaro Montero y el límite de cupos reglamentario.
  • El reglamento permite hasta cinco extranjeros por planilla y Boca cuenta con seis. El uruguayo Leandro Lozano descansaría tras acumular gran cantidad de minutos como titular.
  • La rotación de Lozano busca preservarlo físicamente de cara a la ida de semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, evitando además sanciones reglamentarias.
Resumen generado con IA

El final de la fecha FIFA trajo una buena noticia y a la vez un dolor de cabeza reglamentario para Boca. De cara al partido de este viernes frente a Instituto en el Mario Alberto Kempes, Rodolfo Arruabarrena volverá a contar con Álvaro Montero. Tras atajar en el empate 1-1 de Colombia ante México y descansar en los siguientes compromisos, el arquero se perfila para recuperar la titularidad, lo que obligará a retocar la lista de concentrados para viajar a Córdoba.

El problema pasa por el cupo: el reglamento permite firmar planilla con un máximo de cinco futbolistas extranjeros. Como el plantel tiene seis —el propio Montero, el uruguayo Leandro Lozano, el chileno Carlos Palacios, el colombiano Sebastián Villa, el paraguayo Ángel Romero y el ecuatoriano Enner Valencia—, el cuerpo técnico quiere evitar cualquier descuido que derive en reclamos de escritorio, una alarma que ya se había encendido en los octavos de final de la Copa Argentina contra Vélez.

Si bien ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro el que se quedó afuera fue Valencia, el panorama cambió. El delantero ecuatoriano viene en levantada y el entrenador planea darle minutos dentro de la rotación, por lo que la mira se trasladó a la defensa. Todo apunta a que el elegido para descansar será Leandro Lozano: titular indiscutido y el jugador de campo con más minutos acumulados en el ciclo, el lateral uruguayo pararía este viernes para llegar entero al cruce del martes 13 de octubre ante Vasco da Gama, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

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