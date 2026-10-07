Problemas para el "Vasco": el regreso de Montero obliga a Boca a dejar un extranjero afuera ante Instituto

Si bien ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro el que se quedó afuera fue Valencia, el panorama cambió. El delantero ecuatoriano viene en levantada y el entrenador planea darle minutos dentro de la rotación, por lo que la mira se trasladó a la defensa. Todo apunta a que el elegido para descansar será Leandro Lozano: titular indiscutido y el jugador de campo con más minutos acumulados en el ciclo, el lateral uruguayo pararía este viernes para llegar entero al cruce del martes 13 de octubre ante Vasco da Gama, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.