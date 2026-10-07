Unsta abre sus puertas con la Expo 2026

Resumen para apurados
- La Unsta realizará la Expo Unsta 2026 el viernes 9 de octubre en Yerba Buena para orientar a estudiantes secundarios sobre su oferta académica previa al ingreso 2027.
- El evento gratuito expondrá más de 70 carreras de cinco facultades mediante stands, actividades vocacionales y asesoramiento de docentes, alumnos y empresas asociadas.
- La jornada busca facilitar la transición hacia los estudios superiores, ayudando a los jóvenes a definir su vocación y conocer programas de becas e inserción laboral.
Octubre es un mes clave para quienes están definiendo su futuro universitario. En ese marco, la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta) realizará la Expo Unsta 2026, una jornada de puertas abiertas destinada a estudiantes secundarios que se preparan para el Ingreso 2027.
La propuesta reúne a las cinco facultades de la institución —Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales; Economía y Administración; Ingeniería; Ciencias de la Salud, y Humanidades— con stands de más de 70 carreras de grado, tanto presenciales como a distancia.
El evento se desarrollará el viernes 9 de octubre, de 8 a 14 horas, en el Campus Yerba Buena, ubicado en Av. Perón 2.085. Los estudiantes podrán asistir con su escuela, colegio o institución educativa, o bien de manera independiente, acompañados por amigos, compañeros, tutores, padres o madres. Durante toda la mañana habrá actividades para recorrer los stands y conocer la vida universitaria contada en primera persona por alumnos, docentes y egresados de cada carrera.
Además de la oferta académica, la jornada incluirá un recorrido por las áreas de Bienestar Estudiantil —deporte, cultura, y orientación y reorientación vocacional—, junto con Biblioteca y Editorial, un stand especial para consultas sobre la modalidad a distancia, Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales. También habrá un stand dedicado a la formación integral de docentes y autoridades de escuelas, colegios e instituciones educativas. Así, los visitantes podrán no solo definir qué carrera estudiar, sino también resolver dudas vocacionales, conocer becas internacionales, pasantías, prácticas profesionales, beneficios arancelarios, y acercarse al Centro de Idiomas y otros servicios de la Universidad.
La jornada contará además con la participación de empresas que forman parte de Vida Unsta+, el Programa de Beneficios Comunidad Unsta que reúne a más de 100 empresas asociadas que ofrecen descuentos exclusivos para alumnos, egresados, docentes y colaboradores de la Universidad.
Esta jornada está orientada a acompañar a los estudiantes secundarios en la elección de su carrera y su futuro profesional.
Cómo participar
La inscripción es libre y gratuita. Los interesados deben ingresar a unsta.edu.ar/expounsta y completar el formulario de registro para participar de la jornada.
Datos del evento:
Expo Unsta 2026
Viernes 9 de octubre, de 8 a 14 hs.
Campus Yerba Buena, UNSTA
Inscripción: unsta.edu.ar/expounsta