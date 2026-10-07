Unsta abre sus puertas con la Expo 2026

Además de la oferta académica, la jornada incluirá un recorrido por las áreas de Bienestar Estudiantil —deporte, cultura, y orientación y reorientación vocacional—, junto con Biblioteca y Editorial, un stand especial para consultas sobre la modalidad a distancia, Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales. También habrá un stand dedicado a la formación integral de docentes y autoridades de escuelas, colegios e instituciones educativas. Así, los visitantes podrán no solo definir qué carrera estudiar, sino también resolver dudas vocacionales, conocer becas internacionales, pasantías, prácticas profesionales, beneficios arancelarios, y acercarse al Centro de Idiomas y otros servicios de la Universidad.