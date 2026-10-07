Encuentro de fotógrafos en Tucumán: el valor de la imagen como testimonio de su tiempo

- Definitivamente, sí. En realidad, en cualquier época. Trabajar sobre el testimonio es un rol de la fotografía desde que nació. Hoy es difícil, porque hay una crisis del contrato social establecido por más de 100 años sobre la veracidad de la fotografía. Parte de nuestra discusión es ver qué estrategia nos damos para poder establecer nuevos contratos con la veracidad. No digo con la realidad, porque la fotografía es absolutamente subjetiva y siempre está atravesada por la mirada y el recorte del fotógrafo. Es lo que pasa con cualquier tarea periodística o documental, donde el compromiso es trabajar leal y honestamente. Pero también parte de ese compromiso es ser honesto con el punto de vista; o sea, uno siempre mira desde el lugar donde está parado. Vivimos el debate de cómo se redefine la fotografía, cómo se resetea, cómo se reestructura para convivir con la generación artificial de imágenes, producidas fundamentalmente por la inteligencia artificial. Hay que estudiarla, incorporarla y aprender a convivir, pero no es fotografía sino una “imagen sintética”, al decir de Fred Ritchin. Un robot puede llegar a parecerse muchísimo a un ser humano, pero no lo es.