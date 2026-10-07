Encuentro de fotógrafos en Tucumán: el valor de la imagen como testimonio de su tiempo
Entre hoy y el sábado se realizará la XII Bienal Argentina de Fotografía Documental, con un enfoque que rompe las categorías tradicionales. Julio Pantoja advierte sobre el desafío de convivir con la inteligencia artificial.
“Toda fotografía tiene la capacidad de contarnos cosas, de decir cosas y de dar información sobre un lugar y una época”.
Esa consigna, expresada por Julio Pantoja, caracteriza una nueva edición de la Bienal Argentina de Fotografía Documentalque se desarrollará desde hoy y hasta el sábado en distintos espacios de la capital. El organizador y creador de la Fundación Infoto dialogó con LA GACETA sobre el evento, atravesado por exposiciones y debates sobre el presente y futuro.
- ¿Qué buscan con la Bienal?
- El objetivo es generar un espacio para mostrar la producción de la fotografía argentina contemporánea de modo muy federal, donde se puede ver qué es lo que se está haciendo en la actualidad en la Argentina. Pero también es un espacio de reflexión y de debate, para trabajar sobre el pensamiento crítico y hacernos cargo de lo que significa hoy la fotografía. En la historia de la humanidad, éste es el momento en que mayor incidencia tiene en la construcción de realidad porque un porcentaje gigante de la información que nos llega es a través de las imágenes. Nos proponemos ver qué rol jugamos y hacerlo con responsabilidad. Y un tercer eje es tener un valioso espacio de encuentro a escala humana.
- ¿Dejar registro de este tiempo es una cuestión ética?
- Definitivamente, sí. En realidad, en cualquier época. Trabajar sobre el testimonio es un rol de la fotografía desde que nació. Hoy es difícil, porque hay una crisis del contrato social establecido por más de 100 años sobre la veracidad de la fotografía. Parte de nuestra discusión es ver qué estrategia nos damos para poder establecer nuevos contratos con la veracidad. No digo con la realidad, porque la fotografía es absolutamente subjetiva y siempre está atravesada por la mirada y el recorte del fotógrafo. Es lo que pasa con cualquier tarea periodística o documental, donde el compromiso es trabajar leal y honestamente. Pero también parte de ese compromiso es ser honesto con el punto de vista; o sea, uno siempre mira desde el lugar donde está parado. Vivimos el debate de cómo se redefine la fotografía, cómo se resetea, cómo se reestructura para convivir con la generación artificial de imágenes, producidas fundamentalmente por la inteligencia artificial. Hay que estudiarla, incorporarla y aprender a convivir, pero no es fotografía sino una “imagen sintética”, al decir de Fred Ritchin. Un robot puede llegar a parecerse muchísimo a un ser humano, pero no lo es.
- ¿Es una marca de época?
- Estamos viviendo tiempos de gobiernos ultraderechistas que vienen decididos a romper y a quebrar todos los lazos de comunidad. Nos enfrentamos frontalmente a ese criterio, buscando cuidarnos, apañarnos y tejer redes que puedan servir de contención en nuestro espacio y en nuestras comunidades.
- ¿Esa política oficial impacta en la organización de la Bienal?
- Es muy difícil hacerla con presupuestos bajos; por lo tanto, justamente estas redes también contienen esa parte: hay aportes colectivos, cada uno se paga lo suyo, no tenemos subvenciones y todo depende centralmente del esfuerzo individual. Este es el peor momento histórico, donde el Gobierno Nacional directamente nos declaró como enemigos a quienes tenemos interés en la producción, en la discusión de los aspectos culturales y especialmente artísticos; ni siquiera tenemos interlocutores. Nuestra actitud es seguir trabajando.
- ¿Qué es lo documental?
- Tomamos distancia del adjetivo documental como categoría. Armar una tipología en base a sus características formales y estéticas es una discusión saldada hace mucho tiempo, salvo para alguna cuestión pragmática. No se habla de la fotografía periodística, la documental, la publicitaria o la artística, son barreras definitivamente bajadas. Lo documental es una perspectiva, desde la cual podemos leer y entender una época y un lugar. Una fotografía puede ser ubicada en cualquiera de esas viejas categorías dependiendo dónde esté. Una radiografía médica tiene una carga de sentido y significado en manos de un médico; si está colgada en un museo, va a tener una característica artística; y si es utilizada en la publicación de una clínica, cumple una función publicitaria.
El referente de todos: Ataúlfo Pérez Aznar en el Virla
La apertura de la Bienal de Fotografía Documental contará con la presencia estelar del platense Ataúlfo Pérez Aznar, quien estará hoy desde las 19.10 en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), en un conversatorio con Silvia Mangialardi. El fotógrafo nació en 1955, y a los 25 años fundó “Omega”, la primera agencia especializada del país. “Es uno de los grandes promotores y activistas de la fotografía argentina y una referencia de generaciones de fotógrafos, entre los cuales me incluyo. Fufo, como le decimos, es un militante de la primera hora para ponernos en los escalones más altos de los circuitos mundiales. Fue maestro y punto de referencia de todos nosotros”, remarca Julio Pantoja. La actividad servirá para mostrar “Introspectiva”, que el organizador local define “algo así como una retrospectiva, pero para adentro; una cosa muy de contar su historia desde las tripas”. El visitante recibirá una distinción especial por su trayectoria y aportes.
Una propuesta con exposiciones, talleres y charlas
El evento en números
La XII Bienal de Fotografía Documental se desplegará desde hoy y hasta el domingo con una veintena de exposiciones simultáneas, conversatorios, visión de portafolios y la presentación de más de 50 libros de fotografía en distintos espacios de la capital tucumana, con acceso libre y gratuito.
Formación en los días previos
Puertas adentro, pero abierto a estudiantes e interesados en este arte, se dictaron cinco talleres sobre distintos aspectos de la fotografía (como la narrativa, el autorretrato y la creación ciolectiva), a cargo de Cora Gamarnik, Ana Longoni, Stefie Wolff, Carlos Daphne, Nicolás Pousthomis, Verónica Borsani, Celina De La Rosa, Milagro Mariona y José Nuñez.
Presentaciones en Filosofía y Letras
La grilla de actividades abrirá a las 10.30 con la presentación del libro “Miradas que revelan. 10 años de fotoperiodismo en la Agencia de Noticias de Ciencias de la Comunicación-ANCCOM (UBA)” y del proyecto del nuevo trayecto de Fotoperiodismo de la carrera de Ciencias de la Comunicación (UNT), en una actividad conjunta con la presencia de Victoria Gesualdi, Gabriel Varsanyi y Eva Fontdevila, en el Espacio Cultural de la Facultad de Filosofía y Letras (avenida Benjamín Aráoz 800).
Foto de familia en la Casa Histórica
A las 16 se realizará la tradicional “Foto de familia” a las puertas de la Casa Histórica de la Independencia (Congreso 141), para luego declarar abierta formalmente la Bienal.
Propuestas en el Centro Cultural Virla
La grilla de hoy cerrará en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), donde a las 19 se presentará la International Photography Festivals Association (IPFA). A su término, habrá un conversatorio con Ataúlfo Pérez Aznar sobre su obra y se inaugurará su muestra “Introspectiva”. Desde las 21 se habilitarán las exposiciones “Chambi en las calles”, de Martín Chambi y Julio Pantoja; “El circo”, de María de la Paz Gutiérrez; “Lines of Connection”, con trabajos premiados en la IPFA 2025; “El lugar del otro”, de José Figueroa y Lucas Alascio; y “El peso específico del placer”, de Lulú Jankilevich.