Mundo

Murió Maricarmen, la mujer cuyo desalojo generó protestas masivas por la vivienda en España

La anciana de 87 años había sido desalojada del departamento donde vivió durante siete décadas. Se encontraba en un hospital de Madrid.

Maricarmen, la anciana de 87 años. FOTO X @AlertaMundoNews
Maricarmen, la anciana de 87 años. FOTO X @AlertaMundoNews
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • María Carmen Abascal, de 87 años, murió este miércoles en un hospital de Madrid tras haber sido desalojada de su departamento por un fuerte aumento de alquiler.
  • Vivió 70 años en el inmueble y fue retirada en camilla el 23 de septiembre. La medida desató masivos acampes y marchas en repudio a la crisis de vivienda en el país.
  • El conflicto impulsó el rechazo parlamentario a los decretos sobre alquileres y llevó al gobierno de Pedro Sánchez a convocar a elecciones anticipadas para el 29 de noviembre.
Resumen generado con IA

María Carmen Abascal, la mujer de 87 años conocida como “Maricarmen”, que se había convertido en uno de los rostros de las protestas por la crisis de vivienda en España, falleció este miércoles en el hospital Gregorio Marañón de Madrid.

A través de un comunicado, el Sindicato de Inquilinas indicó: “Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen”. “Si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde”.

“Seguiremos luchando por ti, por todas, como siempre quisiste”, afirmó el texto difundido tras su fallecimiento.

El desalojo que desató una ola de protestas

Abascal había sido desalojada por orden judicial del departamento en el que había vivido durante siete décadas el pasado 23 de septiembre, después de que la empresa propietaria intentara elevar fuertemente su alquiler.

La imagen de Maricarmen siendo retirada del departamento en camilla por la comitiva judicial, mientras numerosos manifestantes le brindaban su apoyo en la calle, provocó una oleada de indignación en toda España.

El desalojo desencadenó una serie de protestas durante las últimas dos semanas, entre ellas acampes de activistas en una de las principales plazas de Madrid y distintos llamados para hacer frente a la creciente crisis de vivienda.

Esas movilizaciones, junto con el rechazo de legisladores la semana pasada a los decretos destinados a frenar los desalojos y limitar la suba de los alquileres, llevaron al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a convocar a elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre.

Su reclamo desde el hospital

Maricarmen había permanecido internada en el hospital y debía regresar a su casa una vez que recibiera el alta, después de aceptar un acuerdo con la empresa propietaria de su vivienda.

A pesar de su internación, la mujer se mantenía activa en su reclamo por la crisis habitacional. “Creo que todos me conocen. Yo no los conozco a todos personalmente, pero sí conozco a mucha de la gente que viene acompañándome desde hace mucho tiempo. Me gustaría estar ahí con ustedes, acompañarlos en su acampada, en su lucha, pero no tengo esa suerte”, había dicho desde la camilla del hospital.

El mensaje, grabado, fue difundido por el Sindicato de Inquilinas la semana pasada.

La escasez de vivienda en España presenta patrones similares a los de otros países europeos. Entre los factores señalados aparecen una burocracia compleja y la escasez de mano de obra, que frenan la oferta; la proliferación de alquileres de corta duración; y la fuerte demanda en los centros urbanos, que impulsa los precios al alza, mientras las zonas rurales se despueblan.

Temas EspañaMadridNo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
España: el Congreso rechazó dos decretos del gobierno de Sánchez para enfrentar la crisis de vivienda

España: el Congreso rechazó dos decretos del gobierno de Sánchez para enfrentar la crisis de vivienda

Pedro Sánchez convocó a elecciones anticipadas en España para el 29 de noviembre

Pedro Sánchez convocó a elecciones anticipadas en España para el 29 de noviembre

Lo más popular
Revés para la Anses en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
1

Revés para la Anses en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

¿Quién fue la sorpresa de la despedida de Messi? El ídolo del 10 que apareció cuando ya se iba
2

¿Quién fue la sorpresa de la despedida de Messi? El ídolo del "10" que apareció cuando ya se iba

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá
3

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

Papu Gómez reapareció durante la despedida de Messi y un detalle no pasó inadvertido
4

Papu Gómez reapareció durante la despedida de Messi y un detalle no pasó inadvertido

Club Atlético Lealtad
5

Club Atlético Lealtad

Ranking notas premium
El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán
1

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá
2

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?
3

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027
4

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027

Jaldo, con Fernando Juri, Germán Alfaro y la agenda de San Miguel de Tucumán
5

Jaldo, con Fernando Juri, Germán Alfaro y la agenda de San Miguel de Tucumán

Más Noticias
Papu Gómez reapareció durante la despedida de Messi y un detalle no pasó inadvertido

Papu Gómez reapareció durante la despedida de Messi y un detalle no pasó inadvertido

La historia del poncho catamarqueño de La Sole que terminó en manos de un jugador de la Selección

La historia del poncho catamarqueño de La Sole que terminó en manos de un jugador de la Selección

El viejo tuit de Natacha Jaitt sobre la hermana de Yanina Latorre que volvió a viralizarse

El viejo tuit de Natacha Jaitt sobre la hermana de Yanina Latorre que volvió a viralizarse

¿Quién fue la sorpresa de la despedida de Messi? El ídolo del 10 que apareció cuando ya se iba

¿Quién fue la sorpresa de la despedida de Messi? El ídolo del "10" que apareció cuando ya se iba

Video: Thiago Messi no pudo contener las lágrimas y protagonizó el momento más emotivo de la despedida de Messi

Video: Thiago Messi no pudo contener las lágrimas y protagonizó el momento más emotivo de la despedida de Messi

Súper Niño en Argentina: estas son las provincias donde llovería más de lo normal hasta fin de año

Súper Niño en Argentina: estas son las provincias donde llovería más de lo normal hasta fin de año

Horóscopo chino: los dos signos que tendrán un octubre de decisiones y cambios, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los dos signos que tendrán un octubre de decisiones y cambios, según Ludovica Squirru

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

Comentarios