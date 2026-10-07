Murió Maricarmen, la mujer cuyo desalojo generó protestas masivas por la vivienda en España

A pesar de su internación, la mujer se mantenía activa en su reclamo por la crisis habitacional. “Creo que todos me conocen. Yo no los conozco a todos personalmente, pero sí conozco a mucha de la gente que viene acompañándome desde hace mucho tiempo. Me gustaría estar ahí con ustedes, acompañarlos en su acampada, en su lucha, pero no tengo esa suerte”, había dicho desde la camilla del hospital.