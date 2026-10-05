Entró a robar una cámara de seguridad, el dueño lo descubrió y cayó del techo al escapar

Resumen para apurados
- Un hombre fue detenido esta madrugada en San Miguel de Tucumán tras ser descubierto robando una cámara de seguridad en una casa y caer del techo al intentar huir.
- El sospechoso arrancó el dispositivo en la cochera, pero el dueño lo sorprendió; al escapar por los techos perdió el equilibrio, cayó al suelo y requirió atención médica.
- La Justicia convalidó la detención y le dictó 15 días de prisión preventiva al acusado bajo el cargo provisorio de robo en grado de tentativa.
Un intento de robo terminó de manera inesperada durante la madrugada en una vivienda de calle Uruguay al 1.100, en San Miguel de Tucumán. Un hombre ingresó a la propiedad con intenciones de apoderarse de bienes y fue descubierto por el dueño cuando intentaba llevarse una cámara de seguridad. En su intento por escapar, huyó por los techos, perdió el equilibrio y cayó al piso.
El hecho ocurrió alrededor de las 2.05. Según la investigación, el acusado ingresó al domicilio con la intención de apoderarse ilegítimamente de bienes ajenos y se dirigió hacia el sector de la cochera. Allí habría utilizado la violencia para arrancar y llevarse la cámara de seguridad del inmueble.
Sin embargo, fue sorprendido por el propietario de la vivienda. Ante esa situación, intentó escapar desplazándose por los techos del inmueble, pero perdió el equilibrio y cayó al piso.
Finalmente, fue aprehendido por personal policial. Debido a la caída, fue trasladado al Hospital Avellaneda para recibir asistencia médica.
La Fiscalía pidió prisión preventiva
El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos III, a cargo de María Alejandra Navarro. En la audiencia de control de la aprehensión, formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción, la Fiscalía estuvo representada por el auxiliar de fiscal Rodrigo Bilbao.
En primer lugar, el representante del Ministerio Público Fiscal expuso las circunstancias en las que se produjo la aprehensión y solicitó que se declarara su legalidad.
Luego, calificó provisoriamente el hecho como robo en grado de tentativa, en calidad de autor para el acusado.
La Fiscalía solicitó además que el imputado permanezca privado de su libertad durante 15 días bajo la modalidad de prisión preventiva. El pedido fue admitido por el juez interviniente.
De acuerdo con la investigación, el sospechoso no logró concretar el robo por circunstancias ajenas a su voluntad.