Entró a robar una cámara de seguridad, el dueño lo descubrió y cayó del techo al escapar

Un intento de robo terminó de manera inesperada durante la madrugada en una vivienda de calle Uruguay al 1.100, en San Miguel de Tucumán. Un hombre ingresó a la propiedad con intenciones de apoderarse de bienes y fue descubierto por el dueño cuando intentaba llevarse una cámara de seguridad. En su intento por escapar, huyó por los techos, perdió el equilibrio y cayó al piso.