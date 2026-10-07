Grabois, tras ser criticado: "Se dedicaron a degradar a todo el mundo y ahora andan llorando modales"

Resumen para apurados
- Juan Grabois justificó en declaraciones públicas sus recientes insultos a diputados oficialistas en el Congreso al sostener que reaccionó ante agravios previos del Gobierno.
- El cruce ocurrió durante un plenario sobre Malvinas que terminó abruptamente. Grabois calificó la iniciativa oficialista como autoritaria y acusó a Milei de prepotear opositores.
- El conflicto profundiza la polarización política e impulsó propuestas para sancionar y suspender las dietas de los legisladores que incurran en agresiones verbales.
En medio del vendaval de críticas por la escena de insultos y agresiones que protagonizó la semana pasada en la Cámara de Diputados, el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois apuntó contra "los sinvergüenzas que se dedicaron a degradar a todo el mundo y ahora andan llorando modales".
El líder de Patria Grande, que en el anterior plenario de comisiones, cuando se trataba el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, anduvo a los gritos contra sus pares del oficialismo y provocó un escándalo que concluyó con el final abrupto de la reunión, justificó su accionar de aquel día.
“Estos sinvergüenzas que se dedicaron a degradar todo el mundo y ahora andan llorando modales, ahí está el efecto revelación. Si vos no querés que te traten así, no trates de hacia los demás, porque a cada acción hay una reacción”, afirmó.
Al personalizar en el presidente Javier Milei, Grabois lamentó que "se haya naturalizado que tiene derecho a prepotear todos los días, subido al caballo del comisario, es decir, desde la cúspide del poder en la Argentina, a cuanto periodista, artista, opositor se le ponga enfrente de la manera más brutal".
"Entonces, frente a eso llega un punto que ese nivel de terrorismo psicológico que ejerce sobre todo la población, creo que se rompe con una confrontación abierta”, planteó, explicando el por qué de su virulenta reacción de la semana pasada.
En declaraciones periodísticas, cuestionó el proyecto del oficialismo que dedica su primera parte a designar sanciones penales y económicas contra empresas que extraigan recursos de las Islas Malvinas sin autorización.
Al respecto, caracterizó la iniciativa como “un caballo de Troya” y resaltó: “Tenés un montón de capítulos donde, por ejemplo, si vos sos parte de una campaña de desinformación, según el Ejecutivo, vas preso, con penas de hasta ocho años, una barbaridad. Delitos de opinión, una dictadura, crean una agencia de seguridad nacional para perseguir personas”.
“Entonces es una ley hecha para seguir debilitando las instituciones democráticas. Hay umbrales que se fueron corriendo en el pacto democrático. Entonces, para restablecer el pacto democrático tiene que haber un contrapoder. No puede ser que este poder opere solo de la manera autoritaria que está operando y que del otro lado sigamos jugando con las reglas viejas”, reflexionó.
Por último, habló de una "batalla existencial" contra el "sistema de valores que representa Milei".
"Ese sistema de valores debe ser derrotado, Milei debe ser derrotado y con él todo ese andamiaje de maldad que representa la deshumanización. Desde luego, dentro de la ley, pero también poniéndole un freno para que no rompa las reglas de juego”, finalizó.