Política

Grabois, tras ser criticado: "Se dedicaron a degradar a todo el mundo y ahora andan llorando modales"

El diputado nacional justificó la escena de agresiones que protagonizó la semana pasada en la Cámara baja. “A cada acción hay una reacción”, afirmó.

Huesen y Grabois se enfrentan en la Comisión por Malvinas
Huesen y Grabois se enfrentan en la Comisión por Malvinas
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Juan Grabois justificó en declaraciones públicas sus recientes insultos a diputados oficialistas en el Congreso al sostener que reaccionó ante agravios previos del Gobierno.
  • El cruce ocurrió durante un plenario sobre Malvinas que terminó abruptamente. Grabois calificó la iniciativa oficialista como autoritaria y acusó a Milei de prepotear opositores.
  • El conflicto profundiza la polarización política e impulsó propuestas para sancionar y suspender las dietas de los legisladores que incurran en agresiones verbales.
Resumen generado con IA

En medio del vendaval de críticas por la escena de insultos y agresiones que protagonizó la semana pasada en la Cámara de Diputados, el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois apuntó contra "los sinvergüenzas que se dedicaron a degradar a todo el mundo y ahora andan llorando modales".

El líder de Patria Grande, que en el anterior plenario de comisiones, cuando se trataba el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, anduvo a los gritos contra sus pares del oficialismo y provocó un escándalo que concluyó con el final abrupto de la reunión, justificó su accionar de aquel día.

“Estos sinvergüenzas que se dedicaron a degradar todo el mundo y ahora andan llorando modales, ahí está el efecto revelación. Si vos no querés que te traten así, no trates de hacia los demás, porque a cada acción hay una reacción”, afirmó.

Una diputada libertaria propuso suspender los sueldos de los diputados que insulten en el Congreso

Una diputada libertaria propuso suspender los sueldos de los diputados que insulten en el Congreso

Al personalizar en el presidente Javier Milei, Grabois lamentó que "se haya naturalizado que tiene derecho a prepotear todos los días, subido al caballo del comisario, es decir, desde la cúspide del poder en la Argentina, a cuanto periodista, artista, opositor se le ponga enfrente de la manera más brutal".

"Entonces, frente a eso llega un punto que ese nivel de terrorismo psicológico que ejerce sobre todo la población, creo que se rompe con una confrontación abierta”, planteó, explicando el por qué de su virulenta reacción de la semana pasada.

En declaraciones periodísticas, cuestionó el proyecto del oficialismo que dedica su primera parte a designar sanciones penales y económicas contra empresas que extraigan recursos de las Islas Malvinas sin autorización.

Al respecto, caracterizó la iniciativa como “un caballo de Troya” y resaltó: “Tenés un montón de capítulos donde, por ejemplo, si vos sos parte de una campaña de desinformación, según el Ejecutivo, vas preso, con penas de hasta ocho años, una barbaridad. Delitos de opinión, una dictadura, crean una agencia de seguridad nacional para perseguir personas”.

“Entonces es una ley hecha para seguir debilitando las instituciones democráticas. Hay umbrales que se fueron corriendo en el pacto democrático. Entonces, para restablecer el pacto democrático tiene que haber un contrapoder. No puede ser que este poder opere solo de la manera autoritaria que está operando y que del otro lado sigamos jugando con las reglas viejas”, reflexionó.

Por último, habló de una "batalla existencial" contra el "sistema de valores que representa Milei".

"Ese sistema de valores debe ser derrotado, Milei debe ser derrotado y con él todo ese andamiaje de maldad que representa la deshumanización. Desde luego, dentro de la ley, pero también poniéndole un freno para que no rompa las reglas de juego”, finalizó.

Temas Honorable Cámara de Diputados de la NaciónArgentinaJuan Grabois
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Revés para la Anses en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
1

Revés para la Anses en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Club Atlético Lealtad
2

Club Atlético Lealtad

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá
3

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

Reforma: cuáles son los impuestos que el municipio capitalino busca eliminar
4

Reforma: cuáles son los impuestos que el municipio capitalino busca eliminar

Cronograma de Anses: quiénes cobran sus haberes esta semana antes del feriado
5

Cronograma de Anses: quiénes cobran sus haberes esta semana antes del feriado

Ranking notas premium
El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán
1

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?
2

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027
3

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027

Jaldo, con Fernando Juri, Germán Alfaro y la agenda de San Miguel de Tucumán
4

Jaldo, con Fernando Juri, Germán Alfaro y la agenda de San Miguel de Tucumán

Interna judicial: ordenan a la Asociación de Magistrados abrir sus balances y exhibir facturas de viajes y fiestas
5

Interna judicial: ordenan a la Asociación de Magistrados abrir sus balances y exhibir facturas de viajes y fiestas

Más Noticias
Video: Thiago Messi no pudo contener las lágrimas y protagonizó el momento más emotivo de la despedida de Messi

Video: Thiago Messi no pudo contener las lágrimas y protagonizó el momento más emotivo de la despedida de Messi

Súper Niño en Argentina: estas son las provincias donde llovería más de lo normal hasta fin de año

Súper Niño en Argentina: estas son las provincias donde llovería más de lo normal hasta fin de año

Horóscopo chino: los dos signos que tendrán un octubre de decisiones y cambios, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los dos signos que tendrán un octubre de decisiones y cambios, según Ludovica Squirru

Cronograma de Anses: quiénes cobran sus haberes esta semana antes del feriado

Cronograma de Anses: quiénes cobran sus haberes esta semana antes del feriado

Reforma: cuáles son los impuestos que el municipio capitalino busca eliminar

Reforma: cuáles son los impuestos que el municipio capitalino busca eliminar

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

Revés para la Anses en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Revés para la Anses en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Club Atlético Lealtad

Club Atlético Lealtad

Comentarios