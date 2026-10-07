Grabois, tras ser criticado: "Se dedicaron a degradar a todo el mundo y ahora andan llorando modales"

“Entonces es una ley hecha para seguir debilitando las instituciones democráticas. Hay umbrales que se fueron corriendo en el pacto democrático. Entonces, para restablecer el pacto democrático tiene que haber un contrapoder. No puede ser que este poder opere solo de la manera autoritaria que está operando y que del otro lado sigamos jugando con las reglas viejas”, reflexionó.