Diez ciudades, tres países, una pasión. Las historias de quienes recorrieron miles de kilómetros con un solo objetivo: decirle adiós al "10"

Está el caso de Tony Llovet y Liliana Nascimento, que no tenían entradas ni pensaban comprarlas. Los precios los habían espantado, y ni hablar de las fortunas pedidas en la reventa. Pero con estar cerca del estadio les fue suficiente, por eso subieron las bicicletas al tren y viajaron dos horas desde Monte Grande, en la Provincia de Buenos Aires. La bici de Lili está tuneada con una pintura “messianica” que despierta admiración. “La idea surgió cuando hicimos el telón para decorar la casa y ver los partidos del Mundial -explica-. Messi es lo mejor que nos pudo haber pasado, porque permitió que una generación conociera lo que es tener un campeón en la Argentina. Además nos representa en todo el mundo. Vinimos para demostrarle de cerca que lo vamos a seguir siempre”.