Nicole Neumann explotó contra un vecino que la amenazó con matar a sus corderos: "Dijo que los va a hacer estofado"

Resumen para apurados
- Nicole Neumann denunció en su streaming un conflicto con su vecino de Cardales, quien amenazó con matar a sus corderos luego de que estos cruzaran a su terreno.
- La disputa comenzó por ladridos de perros y el cruce de dos corderos entre chacras vecinas. Neumann reveló que el hombre amenazó a sus caseros y presentó denuncias.
- La exposición mediática del caso visibiliza las tensiones vecinales en zonas semirrurales y podría derivar en acciones legales entre las partes involucradas.
Nicole Neumann contó que mantiene un fuerte conflicto con un vecino de su chacra de Cardales, a quien acusó de haber amenazado con matar a sus animales. La modelo relató la situación durante una emisión de su streaming "Solo con Niki", luego de que hablaran sobre el caso de un hombre denunciado por sus vecinos tras dispararles a cinco carpinchos en Nordelta.
En ese contexto, Neumann decidió contar el drama que vive desde hace tiempo con el hombre que vive al lado de su propiedad. Según explicó, el vecino tiene problemas con sus perros y también se quejó porque dos de sus corderos ingresan ocasionalmente a su terreno.
“El vecino de al lado, que le molestan mis perros, tan feos, que de dónde los saqué porque le ladran a su dálmata, ahora me denunció”, relató la modelo sobre el enfrentamiento.
La denuncia por los corderos
Acto seguido, Neumann explicó que la denuncia estaría relacionada con los dos corderitos que tiene en su propiedad y que, según contó, suelen pasar al terreno del vecino.
La modelo remarcó que cada uno de los terrenos tiene alrededor de tres hectáreas y cuestionó la reacción del hombre ante el ingreso de los animales. “Amenazó a mis caseros que me los va a hacer estofado”, expresó, indignada.
La situación generó la reacción de la modelo, quien decidió hacer público el conflicto durante su programa de streaming y apuntó contra la actitud de su vecino.
El fuerte descargo de Nicole Neumann
“Se lo cuento acá a todo el mundo. Así que todos los que sepan el vecino mío de donde tengo mis animales… Qué amoroso que es”, se quejó Neumann durante la transmisión.
Luego, visiblemente molesta, cuestionó al hombre por el reclamo relacionado con sus corderos: “¿Qué te va a importar que se te metan dos corderitos chiquitos? Andate al country de Cardales que tiene piso de pavimento y a lo sumo ves un tero a lo lejos, si te joden dos corderitos. O no sé... quedate en Recoleta…”.