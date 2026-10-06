Nicole Neumann explotó contra un vecino que la amenazó con matar a sus corderos: "Dijo que los va a hacer estofado"

Nicole Neumann contó que mantiene un fuerte conflicto con un vecino de su chacra de Cardales, a quien acusó de haber amenazado con matar a sus animales. La modelo relató la situación durante una emisión de su streaming "Solo con Niki", luego de que hablaran sobre el caso de un hombre denunciado por sus vecinos tras dispararles a cinco carpinchos en Nordelta.