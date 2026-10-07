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Ian Moche llega a Tucumán: se presentará en Banda del Río Salí y Monteros

El activista de 13 años apunta a promover una conversación abierta sobre autismo, inclusión y neurodiversidad.

Ian Moche llega a Tucumán: se presentará en Banda del Río Salí y Monteros
Hace 5 Hs

Ian Moche visitará Tucumán para compartir su experiencia y promover una conversación abierta sobre autismo, inclusión y neurodiversidad. 

El activista de 13 años participará con su madre, Marlene Spesso, de dos encuentros gratuitos previstos para hoy y mañana. 

La primera actividad será hoy, a las 15, en el teatro Alfredo Guzmán, de Banda del Río Salí. Bajo el título “Maternando, al ritmo del autismo”, ambos abordarán los desafíos y aprendizajes que atraviesan las familias. 

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Mañana, a las 18, la propuesta se trasladará al teatro Marconi, de Monteros, donde presentarán “La Revolución de la Ternura”, una obra que invita a reflexionar sobre las distintas formas de vivir y comprender el autismo. Las actividades son abiertas, con inscripción previa y cupos limitados.

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