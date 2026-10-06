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Boca subió a una de sus promesas tras la lesión de Alan Velasco

Rodolfo Arruabarrena decidió promover a Joaquín Ruiz, de buen presente en la Reserva, para sumarse nuevamente a los entrenamientos del plantel profesional. El juvenil aparece como una nueva alternativa para el ataque.

Rodolfo Arruabarrena.
Rodolfo Arruabarrena.
Hace 12 Min

Resumen para apurados

  • Rodolfo Arruabarrena promovió al juvenil Joaquín Ruiz al plantel de Boca este lunes para suplir la baja por lesión muscular de Alan Velasco.
  • Ruiz debutó en 2024 con Fernando Gago y retornó a Reserva para ganar continuidad, donde destacó con Mariano Herrón e incluso anotó un gol reciente.
  • La incorporación otorga al DT una variante ofensiva clave ante una exigente seguidilla de partidos, dándole al atacante la chance de consolidarse.
Resumen generado con IA

La lesión muscular de Alan Velasco obligó a Rodolfo Arruabarrena a buscar alternativas para afrontar los próximos compromisos de Boca. Ante la baja del atacante, el entrenador decidió promover nuevamente al plantel profesional a Joaquín Ruiz, uno de los juveniles que viene destacándose en Reserva.

El mediocampista se incorporará desde este lunes a los entrenamientos de Primera después de sus buenas actuaciones en el equipo dirigido por Mariano Herrón. Incluso, recientemente convirtió un gol frente a Independiente por el Torneo Proyección.

Su rendimiento y la necesidad de sumar variantes ofensivas llevaron al “Vasco” a darle una nueva oportunidad con el plantel superior.

Ruiz vuelve a tener una oportunidad en Primera

El juvenil ya cuenta con experiencia oficial en la máxima categoría. Su debut se produjo el 3 de noviembre de 2024 frente a Lanús, cuando Boca era dirigido por Fernando Gago.

Sin embargo, en marzo de 2025, Gago determinó que Ruiz regresara a Reserva junto con Santiago Dalmasso y Mateo Mendía, con el objetivo de que los juveniles tuvieran mayor continuidad.

Joaquín Ruiz. Joaquín Ruiz.

Ahora tendrá una nueva posibilidad de mostrarse en Primera. Su promoción no implica necesariamente que sea el reemplazante directo de Velasco en el equipo titular, pero le permitirá a Arruabarrena contar con una opción más en ataque en medio de una seguidilla exigente de partidos.

El buen presente que atraviesa en Reserva le abrió nuevamente las puertas del plantel profesional y Ruiz buscará aprovechar la oportunidad para ganarse un lugar en la consideración del entrenador.

Temas Club Atlético Boca JuniorsRodolfo ArruabarrenaAlan Velasco
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