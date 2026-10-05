Vasco da Gama analiza mudar a Manaos la semifinal contra Boca por la Sudamericana

Resumen para apurados
- Vasco da Gama gestiona mudar a Manaos la semifinal de vuelta ante Boca el 20 de octubre, luego de que la Justicia le impidiera ejercer su localía en el estadio Maracaná.
- La Secretaría de Deporte local confirmó el pedido para habilitar el recinto de 46.000 asientos. Boca abrirá la serie como local en La Bombonera el 13 de octubre.
- La mudanza implicará un exigente viaje de hasta ocho horas para Boca y su debut oficial en Manaos, mientras Vasco define la confirmación final de la sede.
Vasco da Gama busca una nueva sede para recibir a Boca por las semifinales de la Copa Sudamericana. Después de que la Justicia rechazara definitivamente su pedido para utilizar el Maracaná, la dirigencia brasileña inició gestiones para trasladar el encuentro al Arena da Amazônia, en Manaos.
La serie comenzará el martes 13 de octubre en La Bombonera, mientras que la revancha está programada para el 20 de octubre. La intención de Vasco es ejercer allí su localía, aunque todavía resta la decisión definitiva de la conducción del club.
La Secretaría de Estado de Deporte y Ocio (Sedel) confirmó que recibió el pedido y aseguró que el estadio, con capacidad para aproximadamente 46.000 espectadores, se encuentra disponible y con el campo de juego en condiciones. Las conversaciones también contemplan trasladar allí el clásico frente a Flamengo por el Brasileirao, previsto para el 29 de octubre.
Un largo viaje para Boca
Una eventual mudanza representaría un desafío logístico adicional para el equipo argentino. El traslado desde Buenos Aires hasta Manaos demanda alrededor de cinco horas en un vuelo chárter, mientras que mediante vuelos comerciales con escalas en San Pablo, Brasilia o Río de Janeiro el recorrido puede extenderse hasta ocho horas.
Además, Boca no registra antecedentes de partidos oficiales disputados en el Arena da Amazônia, por lo que podría afrontar por primera vez un encuentro en el estadio construido en Manaos.