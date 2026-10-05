Vasco da Gama analiza mudar a Manaos la semifinal contra Boca por la Sudamericana

La Secretaría de Estado de Deporte y Ocio (Sedel) confirmó que recibió el pedido y aseguró que el estadio, con capacidad para aproximadamente 46.000 espectadores, se encuentra disponible y con el campo de juego en condiciones. Las conversaciones también contemplan trasladar allí el clásico frente a Flamengo por el Brasileirao, previsto para el 29 de octubre.