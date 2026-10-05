Del “me cortaron las piernas” al “me vacié”: Maradona, Messi y la despedida de los dos últimos artistas del fútbol

La Argentina de Diego era una Argentina convulsionada, todavía necesitada de una revancha. Una Argentina que buscaba orgullo en el barro y que encontraba en Maradona una especie de último argumento. Diego no solamente jugaba. Diego discutía. Con los árbitros, con los poderosos, con los periodistas, con los dirigentes, con los que silbaban el himno y con cualquiera que pretendiera decirle cómo debía comportarse. Pero también discutía con nosotros. Nos decía, a su manera, que un argentino podía plantarse frente al mundo, mirarlo de frente y no pedir permiso. Que también se podía ganar desde el barro, desde la bronca, desde el lugar de los que nunca habían tenido demasiado.