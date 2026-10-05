Lionel Messi emocionó con un mensaje antes de su despedida de la Selección: “Sé que los voy a extrañar”
El capitán compartió imágenes de sus últimos entrenamientos con la camiseta argentina y dejó una frase cargada de nostalgia. Este martes enfrentará a Benín en el Monumental, en su último partido con la Selección.
Resumen para apurados
- Lionel Messi publicó un emotivo mensaje antes de disputar este martes su último partido con la Selección Argentina frente a Benín en el Monumental para cerrar su ciclo nacional.
- El capitán compartió fotos de su última práctica tras agotarse las entradas en dos horas. La AFA invitó al plantel campeón de Qatar 2022 para rendirle un homenaje especial.
- El encuentro marcará el fin de más de dos décadas de Messi con la 'Albiceleste', dando inicio a una nueva etapa histórica y generacional para el fútbol argentino.
A horas de vivir una de las noches más emotivas de su carrera, Lionel Messi publicó un mensaje que movilizó a los hinchas argentinos. El capitán compartió diferentes imágenes de sus últimos entrenamientos con la Selección y acompañó las fotografías con una frase breve pero contundente.
“Momentos especiales que sé que voy a extrañar... 🇦🇷”, escribió el rosarino en Instagram después de su última jornada de entrenamiento con la "Albiceleste".
La publicación llega en la previa de su despedida de la Selección Argentina, prevista para este martes frente a Benín, desde las 20, en el estadio Monumental. Será la última presentación de Messi con la camiseta albiceleste después de más de dos décadas de historia.
Una noche especial en el Monumental
La despedida tendrá un marco preparado especialmente para el capitán. Las entradas para el encuentro se agotaron en menos de dos horas y se esperan diferentes homenajes durante una jornada en la que lo deportivo quedará en un segundo plano.
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Además, la AFA invitó a los integrantes del plantel que conquistó el Mundial de Qatar 2022 y a sus familias para acompañar a Messi en su última noche con la Selección.
En ese contexto, las palabras del “10” adquirieron todavía mayor dimensión. A un día de despedirse definitivamente de la camiseta argentina, Messi eligió detenerse en los pequeños momentos de la concentración y resumió sus sensaciones en una frase: ya sabe que los va a extrañar.